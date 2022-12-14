高雄市鳥松青工會贈233份聖誕禮物 小朋友開心有新檯燈

耶誕節快到了，疫情下經濟弱勢家庭生活更艱辛，有小朋友在耶誕卡上寫想要新檯燈寫功課，也有人羨慕別人有遙控車可玩，這些小朋友的心聲高雄市鳥松青工會聽到了，今天帶著233份耶誕禮物至南高雄家扶中心給小朋友圓夢，連續17年帶給家扶兒驚喜和開心。

南高雄家扶讓受扶助兒少寫下聖誕許願卡，小小心願讓人心酸；「小聰」跟媽媽、阿嬤同住，阿嬤行動不便，媽媽的精神狀況也不佳，家中書桌上的檯燈壞了，小聰卻不敢開口。國三的「小偉」跟爸爸相依為命，爸爸每周洗腎三天無法工作，小偉一直很羨慕公園裡面玩遙控車的小朋友，期待擁有自己的遙控車。

鳥松區青工會前會長林綵薰每年都幫家扶孩子募集禮物，17年來不辭辛勞，每年耶誕節前夕，她忙完工作還要幫孩子包裝禮物到凌晨，今年也不例外，就是為了看見孩子拆禮物那刻的驚喜與快樂。

林綵薰說，身邊許多夥伴支持與認同，每年一起贊助經費購買禮物，包括議員黃柏霖及黃香菽也都熱情參與，讓送愛活動可以延續至今，除贈送小朋友耶誕禮物圓夢外，今年太愛水儀式群加碼捐贈204份HELLO KITTY綜合米果。