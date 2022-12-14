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「高雄厝計畫」捷報 獲國家發展永續獎

中央社／ 高雄14日電

高市府工務局「高雄厝計畫」今天獲頒國家永續發展獎。也是高市府繼西太平洋健康城市獎創新發展獎、健康城市獎等獎項再獲肯定，展現高雄致力改善環境，創造永續政策受認同。

國家永續發展獎今天在台大醫院國際會議中心由行政院長蘇貞昌出席頒獎。在全國134個機關團體激烈競爭下，選出教育、企業、民間團體、政府機關4大類別得獎單位。在政府機關類中，高市府工務局「高雄厝計畫」以亞熱帶區域的永續建築策略：高雄厝推廣計畫為題，獲評審青睞榮獲國家永續發展獎。

工務局今天新聞稿表示，「高雄厝計畫」以全國首創方式制定12項政策工具，透過強制及鼓勵性方式，減緩或改善環境課題所帶來居住環境負面影響。

包括深度3米並結合複層式綠化景觀陽台、既有建築物合法轉型綠能設施、全齡者適用通用化設計空間、創造能源的太陽光電等，以不破壞既有建築成規為基礎，賦予建築物創新態樣、打造屬於高雄在地特色建築，提供民眾健康、安全、友善空間，帶動各縣市政府推動綠建築政策學習標竿。

依工務局資料，「高雄厝計畫」中太陽光電創能、立體綠化節能能源轉型、綠建築生活型態轉型等策略，呼應2050淨零轉型重點，也對應聯合國SDGs永續發展目標

推動迄今累積成果豐碩，高雄厝申請案達14萬戶，太陽光電總設置量超過581百萬瓩，綠化面積達100座國際標準足球場面積，結合光電、綠化、雨水貯集設置容量等，合計每年總創能減碳量可達138萬公噸，達到永續發展目標，創造高雄宜居永續環境。

綠建築 台大醫院 行政院

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