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2022屏東十大伴手禮 30組店家好物展現在地特色

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
東港味益食品第五年入選十大伴手禮，今年以推出東港在地特色文創品入選十大伴手禮，讓東港特色讓更多觀光客認識。記者劉星君／攝影
東港味益食品第五年入選十大伴手禮，今年以推出東港在地特色文創品入選十大伴手禮，讓東港特色讓更多觀光客認識。記者劉星君／攝影

2022屏東十大伴手禮邁入第8年，獲獎名單今年10月中旬公告，屏東縣長潘孟安今為入選30組店家頒發獎座，今年更首度與環球購物中心合舉辦3場展銷推廣，本周末在新北中和店率先開跑。

東港味益食品第五年入選十大伴手禮，今年推出東港在地特色文創品，再度入選十大伴手禮，讓東港特色讓更多觀光客認識。

縣府指出，今年與環球購物中心合作，12月16至18日新北中和店、12月23至25日在板橋車站店與12月30日至明年1月2日在屏東店，辦理「好物屏屏來」展銷推廣活動，12月24日由金曲歌王許富凱、1月1日邀請張文綺擔任一日店長，行銷屏東好物。

縣府指出，屏東十大伴手禮成為企業及民眾過節送禮參考指標，今年報名商品多元，尤其好食組及好店組競爭特別激烈，其中不乏耕耘在地多年的老字號商家，亦有許多青年創業的商家報名，在包裝及行銷手法上別出心裁，並運用屏東多元且豐饒的物產，展現在地元素。

為延續獲獎商家聲量，縣府印製「屏東好物」手冊除收錄歷屆「屏東十大伴手禮」及優質好物好店外，新增今年剛出爐的得獎店家，這本專屬屏東的口袋名單已成為不少企業、機關單位年節購禮參考指南。今年「屏東好物」手冊提供32家獨家優惠券，附贈在手冊後方，最高享有8折優惠。

屏東好物手冊從12月15日起限量100本供民眾免費索取，上班時間至縣府傳播暨國際事務處行銷企劃科索取，索完為止。或可至「屏東縣政府官網」下載電子版（https://www.amazing-pingtung.com/goods）。

2022屏東十大伴手禮：

好物組：七星檀香有限公司、大花農場、本革工坊 L.I.S、芙玉寶生技股份有限公司、林后可可農業生技有限公司、金豆油食品行、花草釀股份有限公司、東港味益食品、屏東縣來義鄉新來義部落發展協會-部落蔬店、森洄木作工作室/OakCherry。

好食組：六堆釀興業有限公司、巴榮隆農場、村長的水果、佳冬鄉農會、長安製麵、保證責任屏東縣永信蔬果運銷合作社、御巧可可巧克力坊、復興肉酥-兆鴻食品有限公司、潮州牛肉福、黎記冰糖醬鴨。

好店組：水月囍樓、曾志元巧克力、卡彿魯岸咖啡、必勝烘焙研製所、多麥綠烘焙點子、伊斯坦堡好物商店、虎炊稻臺菜沙龍、東港豐水產、風帆咖啡、讀者城市（大騏文創事業有限公司）。

2022屏東十大伴手禮邁入第8年，屏東縣長潘孟安今為入選30組店家頒發獎座，今年更首度與環球購物中心合舉辦3場展銷推廣，本周末在新北中和店率先開跑。記者劉星君／攝影
2022屏東十大伴手禮邁入第8年，屏東縣長潘孟安今為入選30組店家頒發獎座，今年更首度與環球購物中心合舉辦3場展銷推廣，本周末在新北中和店率先開跑。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 伴手禮 東港

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