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詢問度超高！2023屏東農民曆、創意月曆 即起免費索取
屏東縣府推出2023年農民曆探索屏東，分享「宜出行」的12條體驗路線，另外去年首次發行的屏東創意月曆，2023年以屏東直送為概念推出，即日起各4萬份開放讓鄉親免費索取。
屏縣府指出，2023屏東農民曆－探索屏東，分享「宜出行」12條體驗路線，冬季浸水營古道健行、哈尤溪溯溪、東港林邊濕地公園賞鳥；春天到高樹體驗採芋樂、大光社區潮間帶教室、來義二峰圳一探百年大圳伏流水的秘密；夏天登上九棚鼻頭草原吹療癒海風、墾丁社頂夜間探秘、萬巒五溝水認識水草；秋天到雙流國家森林遊樂區走瀑布步道、小琉球潛水、內埔東片認識友善耕作。邀請民眾在各路線中探索台灣特色動植物，感受屏東四季生態的豐盛，讓身心五感獲療癒釋放。
縣府指出，繼去年首次發行「屏東創意月曆」獲廣大回響，2023屏東創意月曆以「屏東直送」為概念，將各月重要活動或節慶代表物件蒐集、繪製，邀請屏東新生代作家陳凱琳撰寫12首短篇新詩，搭配4款摺紙設計，透過細緻的圖畫、深度的文字及趣味手作，將南國滿滿的熱情直送民眾手中，吸引大家對屏東的好奇與關注。
縣府指出，詢問度破表農民曆及創意月曆限量發行，即起在屏東縣政府南北棟服務台、屏東太平洋百貨服務台、環球購物中心(屏東店)服務台及台北、台中、高雄等火車站旅遊服務中心均可免費索取，詳細發送地點可至屏東縣政府官網最新消息中查詢（ https://www.pthg.gov.tw/planreo/Default.aspx ）。
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