歡迎光臨Hotel YOLO！來駁二體驗只能活一次的藝術旅程

高雄駁二當代館即日起至2023年4月9日，在大勇區C5倉庫推出「您好，歡迎光臨Hotel YOLO」當代藝術展，以「YOLO（You Only Live Once）你只能活一次」為題，將展場打造成摩登旅店，從迎賓大廳到酒館餐桌、客房，都是9位國內外藝術家展出的舞台。

高雄市文化局長王文翠表示，YOLO是You Only Live Once（你只能活一次）的英文縮寫，此一詞在疫情爆發後，重新被提出討論與使用。疫情開始至今近三年，終於迎來解封，而人們的生活模式與心理狀態，已有了極大的轉變。人生就像一趟旅程，此展從YOLO精神出發，關注「人與人的相遇、時間與空間、科技、生活及生命」等議題，展場也特別規畫成旅店形式，分為「迎賓大廳、小酒館及客房」三大展區。

觀眾踏入迎賓大廳，映入眼簾的大螢幕顯現出人像，彷彿是疫情間進出各場館會看見的紅外線測溫設備，其實是藝術家吳修銘的作品「在此相遇」。鏡頭偵測觀者站立的位置、距離、移動速度等，以AI運算即興生成音樂。而一旁伸展台則展出2022年國慶禮賓服設計師周裕穎「將你制服…」系列，結合時尚元素，改造日本暴走族、郵差、學生等各種制服，提醒大家只能活一次，別忘了做自己。

進入到小酒館展區，吧檯牆面陳列「走路草農藝團」團員劉媽媽生產的季節醃漬物醬筍、脆筍及Q梅，並與旅法六年、待過米其林三星餐廳的主廚Jun合作，以台式醃漬物搭配虱目魚開發法式創意料理。座位區為插畫家Abei Liu與台南友愛街旅館合作的「Movie Coffee Scene」，以一幅幅大型針織掛毯作品將電影場景定格，營造悠閒的小酒館咖啡時光。一旁展示的結晶糖雕塑為台日藝術團隊yukaotani & hank ou以「Sweet Vanitas」為題創作，向中世紀瘟疫流行期間盛行的靜物畫Vanitas致敬。

日本新創藝術團隊dividual inc. 以數位藝術作品「#10分鐘遺言」參展，在開展前以「如果你的人生只剩10分鐘，你想對誰述說什麼？」募集民眾遺言，透過TypeTrace軟體記錄下撰寫遺言的過程並視覺化，淋漓盡致地展現輸入、修正、停頓等打字的姿態。觀眾可以敲敲門，進入一間間的「客房展區」，由藝術家鄭秀如、黃虹毓、黃華真以攝影、新詩、陶藝、繪畫等不同的媒材，探討後疫情時代的日常生活與改變。