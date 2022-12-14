高屏溪流量比百年大旱時更低 農水署高雄處緊急因應

今年下半年降雨小，台南、嘉義水情陸續亮起警示燈號，農田水利署高雄管理處轄下三大灌區賴以灌溉的高屏溪川流量銳減，農業用水供灌面臨挑戰，因此積極研議因應之道，決議旗山溪本流灌區12月起實施大輪灌，月眉站灌區供4停3、旗山站供3停4，二仁灌區提前自12月16日起供水，以減少溪河流量不足造成農友整田作業的衝擊。

高屏溪攔河堰川流量今年低於109年同期流量，水情嚴峻，農田水利署高雄管處指出，若明年一期作施種前持續未降雨，農業用水供灌勢必面臨挑戰。

農水署高雄管理處長呂文豪表示，高雄地區無大型水庫，面對乾旱挑戰，管理處目前緊盯河川流量變化，並配合各灌區農作物生長狀況機動檢討配水量，實施精準灌溉。

因應這次枯旱及支援民生用水需求，農水署高雄管理處9月起針對甲仙堰下游灌區進行減、停供，全力節水引入南化水庫蓄存，以支援民生用水。另因應旗山溪流量不足，旗山溪本流灌區12月1日起輪灌，月眉供4停3、旗山供3停4，二仁灌區則在12月16日提前供水，務求在枯旱期間順利完成一期作灌溉任務。

呂文豪表示，除實施精準灌溉外，高雄管理處今年亦鑿設8口地下水井供農業灌溉使用，加上原有177口及經濟部水利署南區水資源局鑿設的10口井，共195口地下水井分布各灌區，每日最大出水量約33.6萬噸。明年將再開3口地下水井，提升高雄農業抗旱韌性。

高雄管理處為商議明年第1期農作通、斷水及整田日期，自11月30日起至12月13日止，分5區辦理「111年第二次水利小組長及班長聯席會議」。提醒農民灌溉時以地面水為主、地下水為輔，地面水不足時再抽用救旱的地下水且要求節約使用，以防地下水位下降後無水可抽。