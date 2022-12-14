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陸禁台水產品！高雄餐廳挺漁民 點餐加50元吃乾煎午仔魚

中央社／ 高雄14日電

中國暫停輸入台灣水產品，高雄有餐廳發起挺漁民活動，宣布今天起只要點餐再加50元，就可多一份乾煎午仔魚。網友看了也紛紛留言稱讚價格「佛心」、「挺台灣漁業一定要的」。

位於高雄市前金區的這家餐廳在臉書發文表示，今天開始只要客人在店內點任何一項餐點，再加新台幣50元，就多一份乾煎午仔魚。

店家還強調「老闆說到做到，挺漁民沒問題！」並嗆「你中國就一直禁，我們台灣人就可以享受更便宜的農漁品」。

店家並介紹，午仔魚是棲息在沿岸泥沙海底附近的肉食性魚種，端午節前後常會靠岸產卵，容易被捕，因而得名。過年期間10公斤以上的野生午仔魚，常常出現一尾要2萬元以上的高價。

店家指出，午仔魚肉質細緻、油脂豐富、少刺，野生數量稀有，這些因素讓午仔魚在各地漁民饕客口中，總是排在第一位。只要客人想吃，今天起加50元多一份乾煎午仔魚，「不只吃飽，開心更重要」。

對此，網友紛紛留言表示價格真的很便宜，是「佛心價」，不少有吃過午仔魚的網友也推薦說，乾煎午仔魚真的很好吃，魚肉很嫩，「這麼優惠還不吃爆？」、「挺台灣漁業，一定要的」。

漁民 餐廳

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