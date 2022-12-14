快訊

傳徐國勇接手周玉蔻「辣新聞」時段 民視回應了

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

高市攜手HTC與台灣微軟 亞灣設5G企業專網實證場域

中央社／ 高雄14日電

高市府為完備5G產業生態鏈，今天宣布與HTC、台灣微軟合作，以國產雲原生5G企業專網為解決方案，在VIVELAND虛擬實境樂園設置5G實證場域，將5G解決方案應用落地高雄。

高雄市政府為完備5G產業生態鏈，自成立5G AIoT國際大聯盟以來即佈局5G應用發展，透過與數位發展部數位產業署、科技業者合作，代表亞灣持續引領5G新科技的應用與服務，產業生態鏈將更緊密發展。

高雄市政府經濟發展局今天新聞稿表示，VIVELAND虛擬實境樂園設置的5G實證場域解決方案，結合微軟專為電信商打造的Azure for Operators解決方案，提供超過60個虛擬化網路功能（VNF）及雲端原生網路功能（CNF）虛擬網路，在9月完成服務模式驗證後即與各界進行商務合作洽談。

經發局長廖泰翔表示，去年在中央支持下啟動「高雄市地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，整合上下游串起跨域創新應用產業鏈，建立在地標竿示範案例，包括今年9月在蓮池潭舉辦的5G AR戶外音樂會「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」，就是以此解決方案進行服務驗證，透過5G行動專網展現即時、零時差的新型態表演應用方式。

HTC全球總裁暨亞太區總經理黃昭穎指出，HTC看好全球5G商用市場發展潛力，近年來致力發展5G產業，如今5G Open RAN開放網路架構的出現，電信業者若要建置基站，不再如以往必須向國際網通設備大廠購買傳統電信設備，只須採購符合規範的設備就能布建虛擬基地台。

黃昭穎說，HTC以多年的5G開發經歷與優勢，有能力整合國內核網、伺服器、交換器、遠端射頻模組、網路資料中心等設備商，提供高彈性及客製化解決方案，讓台灣成為全球5G供應鏈中最優質且可信任的合作夥伴。

經發局招商處表示，國產雲原生5G企業專網解決方案，提供高度整合與全方位的5G企業專網及邊緣雲VR解決方案，未來更可協助全球企業極大化5G與邊緣網路發展，落實VR及AR應用多元化。

更重要的是透過微軟資料中心，HTC國產的5G企業專網解決方案將全球落地，代表從台灣出發結合國際大廠向全球市場擴展，建構創新商業模式，推動台灣5G生態系接軌國際市場。

高雄市 數位發展部

延伸閱讀

英業達5G AI智慧工廠開幕

7奈米廠計畫傳生變 高市：尊重台積布局

美國聯邦貿易委員會確定介入調查微軟收購動視暴雪是否構成市場壟斷

高市經發局輔導餐飲業轉型 推出機器人帶位、送餐等服務

相關新聞

搶購壽山動物園門票引發當機 今晚6點恢復正常

高雄壽山動物園整建完工，即將在本周五（12月16日）展開試營運，試營運期間採用預約制度，今天上午10點開放線上售票，開賣...

高雄市鳥松青工會贈233份聖誕禮物 小朋友開心有新檯燈

耶誕節快到了，疫情下經濟弱勢家庭生活更艱辛，有小朋友在耶誕卡上寫想要新檯燈寫功課，也有人羨慕別人有遙控車可玩，這些小朋友...

詢問度超高！2023屏東農民曆、創意月曆 即起免費索取

屏東縣府推出2023年農民曆探索屏東，分享「宜出行」的12條體驗路線，另外去年首次發行的屏東創意月曆，2023年以屏東直...

歡迎光臨Hotel YOLO！來駁二體驗只能活一次的藝術旅程

高雄駁二當代館即日起至2023年4月9日，在大勇區C5倉庫推出「您好，歡迎光臨Hotel YOLO」當代藝術展，以「YO...

高屏溪流量比百年大旱時更低 農水署高雄處緊急因應

今年下半年降雨小，台南、嘉義水情陸續亮起警示燈號，農田水利署高雄管理處轄下三大灌區賴以灌溉的高屏溪川流量銳減，農業用水供...

高市區83路公車 50分鐘才1班

疫情趨緩，民眾外出意願提高，高雄鄭先生反映，昔日常搭的公車紅18停駛，一心路沿線只剩83這路公車，且路線被延長至鳳山區中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。