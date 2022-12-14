高市攜手HTC與台灣微軟 亞灣設5G企業專網實證場域

高市府為完備5G產業生態鏈，今天宣布與HTC、台灣微軟合作，以國產雲原生5G企業專網為解決方案，在VIVELAND虛擬實境樂園設置5G實證場域，將5G解決方案應用落地高雄。

高雄市政府為完備5G產業生態鏈，自成立5G AIoT國際大聯盟以來即佈局5G應用發展，透過與數位發展部數位產業署、科技業者合作，代表亞灣持續引領5G新科技的應用與服務，產業生態鏈將更緊密發展。

高雄市政府經濟發展局今天新聞稿表示，VIVELAND虛擬實境樂園設置的5G實證場域解決方案，結合微軟專為電信商打造的Azure for Operators解決方案，提供超過60個虛擬化網路功能（VNF）及雲端原生網路功能（CNF）虛擬網路，在9月完成服務模式驗證後即與各界進行商務合作洽談。

經發局長廖泰翔表示，去年在中央支持下啟動「高雄市地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，整合上下游串起跨域創新應用產業鏈，建立在地標竿示範案例，包括今年9月在蓮池潭舉辦的5G AR戶外音樂會「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」，就是以此解決方案進行服務驗證，透過5G行動專網展現即時、零時差的新型態表演應用方式。

HTC全球總裁暨亞太區總經理黃昭穎指出，HTC看好全球5G商用市場發展潛力，近年來致力發展5G產業，如今5G Open RAN開放網路架構的出現，電信業者若要建置基站，不再如以往必須向國際網通設備大廠購買傳統電信設備，只須採購符合規範的設備就能布建虛擬基地台。

黃昭穎說，HTC以多年的5G開發經歷與優勢，有能力整合國內核網、伺服器、交換器、遠端射頻模組、網路資料中心等設備商，提供高彈性及客製化解決方案，讓台灣成為全球5G供應鏈中最優質且可信任的合作夥伴。

經發局招商處表示，國產雲原生5G企業專網解決方案，提供高度整合與全方位的5G企業專網及邊緣雲VR解決方案，未來更可協助全球企業極大化5G與邊緣網路發展，落實VR及AR應用多元化。

更重要的是透過微軟資料中心，HTC國產的5G企業專網解決方案將全球落地，代表從台灣出發結合國際大廠向全球市場擴展，建構創新商業模式，推動台灣5G生態系接軌國際市場。