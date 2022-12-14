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南部枯水期 農水署：精準灌溉112年1期作維持供灌

中央社／ 高雄14日電

下半年南部地區少雨，台南、嘉義陸續亮起水情燈號。農田水利署高雄管理處今天表示，配合輪灌實施精準灌溉，另今年鑿設8口地下水井供農業灌溉使用，明年1期作維持供灌。

農田水利署高雄管理處事業區域三大灌區主要灌溉用水源，高屏溪水系川流量銳減。水情嚴峻，數據顯示高屏溪攔河堰川流量更低於百年大旱前(109年)同期流量，若持續未降雨明年1期作農業用水供灌將面臨挑戰。

高雄管理處長呂文豪表示，由於高雄地區沒有大型水庫，面對枯水期來臨，持續緊盯河川流量實施精準灌溉，配合各灌區農作物生長狀況機動檢討調整配水量，並因應水情即時檢討各灌區輪灌措施；另因應這次枯旱及支援民生用水，9月起實施加強灌溉管理措施，在甲仙堰下游灌區有農業節餘水或足夠降雨量時，即進行減、停供，以最低灌溉水量供灌，全力節水引入南化水庫蓄存支援民生用水。

因應近日旗山溪流量不足，旗山溪本流灌區自12月1日起實施大區輪灌，月眉站灌區採「供4停3」、旗山站灌區採「供3停4」，錯開上游甲仙杉林地區、中游旗山地區輪流灌溉以因應流量不足供灌，並調整下游灌溉水源同為旗山溪的二仁灌區，提前自12月16日起供水整田插秧，減少整田用水高峰期流量不足衝擊；且事先完成其他灌區抗旱輪灌規劃以因應嚴峻水情，務求枯旱期間低流量時順利完成1期作灌溉任務。

呂文豪表示，面臨極端氣候影響，將善用110年百年大旱抗旱經驗，視水情妥善做好水資源調配及因應策略，即時調配灌溉用水、公告實施不同階段輪灌作業，並適時支援民生用水。雖然灌區實施輪灌會比較辛苦，但為順利完成明年1期作供灌，請農民共體時艱遵守輪灌秩序、配合管理處公告輪灌措施並節約用水。

高雄管理處今天新聞稿表示，除配合輪灌實施精準灌溉外，並持續尋找新水源，今年鑿設8口地下水井供農業灌溉使用，加上原有177口及經濟部水利署南區水資源局鑿設10口移交管理處作為抗旱使用，總計195口地下水井分布在各灌區，每日最大出水量合計33.6萬噸；明年將陸續再開鑿3口地下水井，提升高雄地區農業抗旱韌性

為商議112年第一期作通、斷水及整田日期，高雄管理處近期在各灌區召開5場小組長及班長聯席會議，邀集諮議委員、水利小組長、班長，出席共同討論並決議通斷水日期。

高雄管理處呼籲農民除原本地下水灌區外，灌溉用水以地面水為主、地下水為輔，若地面水不足供灌時再抽用地下水。地下水為高雄救旱用水，務必節約使用，以防地下水位下降後無水可抽。

地下水 流量 抗旱

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