聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄輕軌草皮過高捲入車底 列車採局部運轉未全線恢復
高雄輕軌今天4點半疑似因草皮捲入車底，導致列車無法行駛，列車上乘客50人均平安未受傷。事故發生已逾2小時，目前仍未恢復全線正常營運。
高捷公司表示，目前仍在緊急搶修中，搶修期間C33站至C37站下行採單線雙向、C37站至C24站採局部運轉，事故影響路段的C32站至C33站採接駁作業。建議趕時間民眾可換其他交通方式。
高捷公司表示，今天下午4點32分，輕軌列車從C33站衛生局出發往C34五權國小站間，有廠商進行除草養護，疑似草皮過高，以致列車發生草皮捲入車底事故。當時列車上有旅客50人，無人員受傷，清車後請旅客前往下一車站搭車或改搭其他交通工具。
高捷在事故發生後立刻派員進行現場緊急搶修，並變更運轉模式，捷運局長吳義隆也到場督導，要求高捷公司在安全無虞的狀態下，盡速完成搶修。
目前輕軌仍在緊急搶修中，事故處理期間，變更運轉模式為C33至C37下行採單線雙向、C37至C24採局部運轉，事故影響路段C32-C33採接駁作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言