高雄輕軌草皮過高捲入車底 列車採局部運轉未全線恢復

高雄輕軌今天4點半疑似因草皮捲入車底，導致列車無法行駛，列車上乘客50人均平安未受傷。事故發生已逾2小時，目前仍未恢復全線正常營運。

高捷公司表示，目前仍在緊急搶修中，搶修期間C33站至C37站下行採單線雙向、C37站至C24站採局部運轉，事故影響路段的C32站至C33站採接駁作業。建議趕時間民眾可換其他交通方式。

高捷公司表示，今天下午4點32分，輕軌列車從C33站衛生局出發往C34五權國小站間，有廠商進行除草養護，疑似草皮過高，以致列車發生草皮捲入車底事故。當時列車上有旅客50人，無人員受傷，清車後請旅客前往下一車站搭車或改搭其他交通工具。

高捷在事故發生後立刻派員進行現場緊急搶修，並變更運轉模式，捷運局長吳義隆也到場督導，要求高捷公司在安全無虞的狀態下，盡速完成搶修。