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高美館志工換新衫 設計師蔣妙雨操刀採高級訂制服概念

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高美館志工制服全新發表。圖／高美館提供
高美館志工制服全新發表。圖／高美館提供

高雄市立美術館今天舉辦美術館志工換新衫發表會，由設計師蔣妙雨操刀，呼應高雄這座城市的自然景緻與美術館園區的空間特色，透過線條、幾何圖樣，打造兼具實用性與設計性的時尚制服，並採高級訂製服概念呈現服裝質感。志工穿新制服走秀，以身為高美館志工為榮。

高美館長李玉玲表示，高美館近年逐步改造優化美術館內外空間場域，以更簡約、俐落的當代感，呈現新型態美術館開放性、使用者友善與可近用性的面向。志工夥伴是高美館最珍貴的社會資源，代表著美術館的形象，衣服如同表達自我的媒介，美術館法人化後就著手規畫志工制服的全新設計，在國際扶輪3510地區的慷慨支持與挹注下，順利推出呼應新型態美術館概念的志工制服。

設計師蔣妙雨說，此次受高美館邀請設計志工制服，設計發想自城市珍貴的自然資源和人文風土發展，壽、柴山一路延伸南向海港碼頭生活文化、哈瑪星老建築，並呼應美術館自身生態藝術園區、對應館內空間獨特性，以優雅而簡約的線條、色彩與剪裁，轉換為全新制服的設計元素與風格，呈現出美術館志工群年齡20代至60代間跨世代的活力氣質。

新版高美館志工制服歷時近兩年完成，館方預先整合志工意見以及勤務需求後，提供設計師做為設計參考，經三次打樣、試穿後進行版型調整後定案，透過多場設計師培訓講座與問卷回饋瞭解志工執勤需求與滿意度。

制服以通用設計概念打造兩版不同款式，相近色調但在剪裁和選布上各有巧思，女版背心有著寬大圓形下擺，採用了新穎布料，在低調的深色中能優雅地隱約顯現圓點的光澤；男版設計則是長版開襟背心，修飾身形之外亦展現剛毅挺拔的形象。

高美館志工制服經數次打樣試穿，進行版型調整後定案。圖／高美館提供
高美館志工制服經數次打樣試穿，進行版型調整後定案。圖／高美館提供
高美館舉辦志工換新衫發表會。圖／高美館提供
高美館舉辦志工換新衫發表會。圖／高美館提供
高美館志工制服全新發表。圖／高美館提供
高美館志工制服全新發表。圖／高美館提供

高雄市立美術館 制服

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