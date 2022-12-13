陳玉珍廈門協商結果達標 回台將找相關部會再溝通

針對金門高粱酒「暫時禁止進口」大陸以及小三通復航問題，金門立委陳玉珍昨抵廈門後，與大陸相關單位官員從昨晚至今早連續開了數場會議，陳玉珍表示，會談氣氛良好，彼此都表達善意，有關金酒輸陸的問題，大陸涉台官員認為應是「文件問題」，只要文件補件齊備，「沒有不准的理由」。至於小三通，雙方均認為小三通應儘速開通，陳玉珍說，此行會談的結果，她會帶回台灣找相關部會再行溝通，期盼小三通及金酒輸陸問題能夠順利解決。

陳玉珍說，昨天抵達廈門後，晚上即與大陸方面各級機關領導及負責小三通業務包括福建省三通沿海處、廈門市三通處、口岸辦、港口局、疾控中心以及台商協會等人進行開會。由於金酒輸陸及小三通復航所涉面向較廣，昨晚會議一直開到晚上近12點，雙方分別就金酒輸陸文件問題、小三通復航所涉人員管理、航道管制、口岸管理、隔離便民措施以及降低篩檢費用等問題進行具體討論，後續就看政策如何落實。

陳玉珍也表示，由於大陸境外隔離天數目前還是「5+3」，若開放小三通仍維持這樣的隔離方案，將不利於兩邊人員進出往來。她建議可把金門當成兩岸「中間隔離點」，在金門完成隔離，透過「小三通」返回廈門，完成基本核酸檢測確認健康，之後無需再隔離，台商可各自前往其他省市。

她在立法院中也向陸委會及行政院蘇貞昌院長表示過，若真有防疫量能的考量，可以採「逐步開放」的方式，以總量管制或者是身份別（金門籍民眾優先）方式來有序開放。她認為，如同開放國境大門一般，重點還是要有開始，才能慢慢調整。

大陸方面涉台官員也提到，隔離政策可以盡量便民，陳玉珍提議的在金門先完成隔離代替在廈門天數方案可進一步討論，甚至對篩檢高額費用，只要台灣方面願意，陸方也可提供設備及篩檢試劑專供小三通使用，以降低兩岸人民往來之成本。

至於金酒及其他台灣其他產製品無法輸陸問題，陳玉珍向大陸方面表達，疫情三年下來，兩岸人民生活都很不容易，尤其是金門與廈門人民之間的情感，金門高粱酒無法輸陸，將對金門的經濟傷害很大，希望大陸方面能用專案辦理的方式，特別關心金酒輸陸的問題。

大陸相關官員則表示，金門馬祖本來就與大陸互動較多，他們認為只要文件補件齊備，沒有不准的理由，也沒有刁難的問題。

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