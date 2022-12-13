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公務人員傑出貢獻獎團體獎 屏東縣府團隊相隔3年再獲獎

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府團隊以「復興兩河流域，翻轉阿緱城貌」，獲今年度公務人員傑出貢獻獎團體獎，也是縣府繼108年以璀璨燈會行銷屏東獲獎後再度獲獎。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府團隊以「復興兩河流域，翻轉阿緱城貌」，獲今年度公務人員傑出貢獻獎團體獎，也是縣府繼108年以璀璨燈會行銷屏東獲獎後再度獲獎。圖／屏東縣政府提供

111年公務人員傑出貢獻獎表揚大會今天在考試院樓大禮堂舉行，屏東縣政府團隊以「復興兩河流域，翻轉阿緱城貌」獲公務人員傑出貢獻獎團體獎，由縣府秘書長邱黃肇崇代表領獎，獲贈獎金30萬元。這也是繼108年以璀璨燈會行銷屏東獲獎後再度獲獎，創下地方政府團隊二度獲獎縣市的榮耀。

公務人員傑出貢獻獎，被譽為公務人員最高殊榮，向來深受各界肯定，屏東縣政府團隊今年以「復興兩河流域，翻轉阿緱城貌」提案，在歷經書面初審、簡報複審及決審（含實地訪查）3階段層層嚴選，於全國符合資格的44組優秀團體中脫穎而出。

縣府秘書長邱黃肇崇說，難得的是，團體獎以往都是各部會或各縣市單一局處提案申報，幾乎沒有以整個縣府團隊名義申請，主要在於跨局處整合難度高，縣府打破局處隔閡，整合所長，讓縣政能夠發揮最大效益；2019台灣燈會在屏東舉辦時讓全國驚艷，就是縣府團隊合作無間的成果。

他說，縣府團隊透過跨局處整合，展現1+1>2的工作態度推動縣政，其中以自然生態工法及汙水管理，解決萬年溪及殺蛇溪長久汙染問題，改造河岸綠帶與城市舊空間，翻轉屏東市容；順著萬年溪，讓屏東圖書總館華麗變身，並改造萬年公園及復興公園；沿著殺蛇溪，開啟屏菸1936文化基地，打造縣民公園美景，同時串連勝利星村創意生活園區、和平公園共融遊戲場，讓縣民拾回城市光榮感和地方記憶，了解城市的故事。

屏東縣政府團隊以「復興兩河流域，翻轉阿緱城貌」，獲今年度公務人員傑出貢獻獎團體獎，也是縣府繼108年以璀璨燈會行銷屏東獲獎後再度獲獎。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府團隊以「復興兩河流域，翻轉阿緱城貌」，獲今年度公務人員傑出貢獻獎團體獎，也是縣府繼108年以璀璨燈會行銷屏東獲獎後再度獲獎。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府團隊以「復興兩河流域，翻轉阿緱城貌」，獲今年度公務人員傑出貢獻獎團體獎，也是縣府繼108年以璀璨燈會行銷屏東獲獎後再度獲獎。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府團隊以「復興兩河流域，翻轉阿緱城貌」，獲今年度公務人員傑出貢獻獎團體獎，也是縣府繼108年以璀璨燈會行銷屏東獲獎後再度獲獎。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 團隊 台灣燈會

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