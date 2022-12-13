高雄公車優化整併 民眾怨「一心路僅剩一條公車路線」

疫情趨緩，民眾外出意願增，但高雄市民鄭先生反映，過去一心路上的公車紅18已停駛，停駛初期還有綠1可替代該路線，但近日綠1也被改道，等於整條一心路只有路線83一班公車。交通局表示，參考乘客起迄OD數據優化、調整公車路線，紅18在今年初整併進路線83，也陸續推出新路線服務民眾。

有民眾在網路上指出，紅18停駛後，路線83「被強行」延長至中崙，該路線班距本來就算長， 延長後動輒50分鐘一班，「市區公車班距有如郊區公車，一點都不方便。」記者實際走訪一心路公車站，民眾陳小姐正在等待83公車，她說，自己每天從中崙搭車至捷運三多商圈上班，「因為會算準時間再走到公車站牌，雖然班次不多，但不會太困擾。」

交通局說明，經調查搭乘起訖點數據，紅18路線在疫情期間整併到路線83，多數重要的路口、地點都有停靠，整併初期偶有接獲民眾反映不便，但近期已無相關客訴。今年8、9月進行路線整併後，後續新闢紅62「仁武凹子底線」，配合站東站開通，26線公車也開始繞駛到高醫。

83公車路線從鳳山區中崙四路至高雄車站，沿途行經多所學校，包括鳳翔國小、瑞祥國小、瑞祥高中、高雄女中、高雄中學、前金國小等，途中也經過輕軌籬仔內站、三多商圈、大遠百、輕軌光榮碼頭站等。

交通局表示，受疫情影響期間，交通局積極為後疫情時代準備，多次與客運業者檢討營運績效及改善路線彎繞度，搭配乘客起迄OD數據調整幹線及高潛力公車路線外，也配合各項重要交通建設調整公車路網，例如：隨著高雄車站站東路開通，調整26公車繞駛高醫，提供前鎮地區民眾至醫院及重要交通場站更多交通服務及運具選擇，藉以提升公車服務品質，更符合民眾需求。