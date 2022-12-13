陳福海赴廈門協商 小三通復航與金酒「卡關」可望解套

為了加速處理小三通復航與金酒銷陸「卡關」等問題，金門縣長當選人陳福海昨馬不停蹄趕往廈門協商，據了解，陳福海在會中轉達金門鄉親對於小三通探親專船是否能在1月開航的期盼，以及對金酒銷陸卡關的憂心。陸方代表回應，等待金酒補齊文件和程序就能正常通關，有關小三通的復航也已到位，欣見金門探親專船有機會成行。

應福建廈門台商協會以及相關部門邀請，陳福海昨日偕同陳氏宗親會執行秘書陳錦偉（議員當選人）搭機前往松山機場再轉往桃園機場直航廈門，與提早赴陸的縣籍立委陳玉珍會合，眾人經檢疫後由綠色通道抵達會談場所，展開廈門口岸、檢驗部門的座談。

陳福海在會談中對於金酒卡關一事提出希望陸方能派員給予協助，陳福海表示，金門高粱酒是金門高粱也是福建高粱，金門高粱賣的好，也是福建之光。由於金酒種類繁多，因此在呈報時部分文件出現差漏，如是文件資料有缺漏而卡關，期許金酒在最短時間內補正。

對於小三通復航一事，陳福海說金門鄉親對於斷航3年的小三通期待很深，特別是金門有許多新住民以因為疫情，錯過傳統節日天倫相聚的機會，這次自己經由兩段飛機中轉方式抵達廈門，深深覺得小三通探親專船不能再拖了！陳福海強調，「探親專船」先行，「專案、專班、專船」復航的方式是目前規劃主軸，也盼望廈門能全力支持。

據了解，出席口岸與檢驗會議的陸方代表層級都是福建省與廈門市直接負責技術操作部門的官員，陸方表示，充分了解到陳福海、陳玉珍以及金門鄉親對於小三通重啟復航的期待，同時也注意到近日有關金門高粱酒輸往大陸出現的問題。

經過充分討論，陸方代表回應稱，有關金門高粱酒因文件資料缺漏遭卡關將立案協助，後續待金酒透過常規程序申請補正文件所需內容，將立即改善卡關問題。

對於小三通復航後便利優化措施，陸方一直都有在準備，五通碼頭內的服務人員也都在，有關陳福海提出的小三通探親專船，陸方當然樂見於生活在金門的大陸籍親友能夠透過探親專船在春節前返鄉過年，也會提供復航相關必要的協助。

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