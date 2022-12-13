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大甲媽澎湖遶境群聚腹瀉案 初步排除食品中毒

中央社／ 澎湖縣13日電

鎮瀾宮大甲媽澎湖遶境會香活動，發生10餘名香客群聚腹瀉案，澎湖衛生局初步調查，排除食品中毒，已採集其中8人檢體送驗，了解是否因細菌病毒感染所致。

因受海象不佳，而多留澎湖1天的鎮瀾宮大甲媽澎湖遶境會香團，今天上午搭乘台華輪返航，澎湖天后宮主委蔡光明、澎湖總指揮陳雙全、前縣長王乾發、百世多麗酒店董事長藍俊昇等人送駕。

不少漁船和民眾主動到碼頭相送，議長劉陳昭玲也帶著腳傷鑽轎腳，陳雙全則透露鎮瀾宮大甲媽未來會每3至5年跨海來澎會香。

針對部分香客有腹瀉情形，澎湖縣政府衛生局發布新聞指出，在接獲通報後即啟動調查發現，10日晚間陸續發生有人腹瀉，但食用餐食分布不一，以及有少數患者並未食用餐食，因此排除為食品中毒。

衛生局採集8名發病者檢體，送衛福部認證的實驗室進行檢驗，以釐清是否細菌病毒所感染。衛生局也呼籲，澎湖地區近日天氣變化大，且季節交替是病毒性腸胃炎與食品中毒的高峰期，民眾務必做好個人的衛生習慣，食品業者要做好自主管理，以防範類似案件發生。

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