春節航班 台澎第2波機位晚受理訂位

明年春節假期，民航局規劃第2波台澎航線機位，各航空公司澎湖航線共提供1萬3096機位，今天下午6時起開放訂位，有需求民眾要把握，順利返鄉過年團圓。

明年春節假期自112年1月20日至29日有10天假期，其中1月19日起至30日的12天為航空疏運期，民航局在澎湖航線運能上，共提供1185架次、11萬7576個座位數，並已於11月22日受理訂位購票。

民航局為應民眾春節返鄉及旅遊需求，再規劃有第2波加班機，各航空公司共提供1萬3096個座位數，今天下午6時起開放受理旅客電話與網路訂位購票。有需求鄉親逕洽各航空公司客服語音訂位及全球資訊網、app或7-ELEVEN ibon、全家FamiPort訂位購票。

縣府旅遊處表示，若民眾於第二波開放訂位日仍訂不到機位，可於今晚8時過後逕上各航空公司官網，或於次(14)日上班時間洽詢客服專線候補訂位，各航空公司候補數據將為民航局協請各航空公司主動增開航班參考依據。也提醒旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。