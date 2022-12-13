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「高流幸福式」跨年演唱會 卡司韋禮安熊仔TRASH林宗興
高雄流行音樂中心將接棒夢時代「亞灣未來市」跨年演唱會，1月1日晚上8點在海風廣場舉辦跨年演唱會「高流幸福式」，推出的卡司包括韋禮安、熊仔、TRASH、林宗興等。
歌手韋禮安日前以年度神曲〈如果可以〉，成為首位登上日本最受歡迎的音樂 YouTube 頻道「THE FIRST TAKE」，不僅影片上架後表現亮眼，目前已經有205萬的點閱；然後又以首張英文創作專輯《I’M MORE SOBER WHEN I’M DRUNK 我醉清醒》的主打歌〈R.I.P.〉，韋禮安在影片中以不插電的改編版本呈現，凸顯純粹好音質。
韋禮安登上「THE FIRST TAKE」後不僅引起台灣網友轟動，許多日本網友第一次聽到他的歌聲就「入坑」，〈如果可以〉原版 MV 在 YouTube 的點擊也即將破億，想聽韋禮安的粉絲們可不要錯過「高流幸福式」！
金曲獎最佳最詞人得主熊仔，剛宣布寫完最新單曲，這次也受邀登上「高流幸福式」的舞台。還有入圍金音最佳樂團獎的TRASH，嘻哈與搖滾樂，金曲加上金音，精彩演出值得期待。
在地歌手林宗興2007年參加歌唱選秀節目超級偶像第一季獲得季軍，近年來除了發行多首單曲，也與霹靂布袋戲、中華職棒、中國婦女發展基金會合作發行多首歌曲，暱稱「六合夜市鱔魚小霸王」的他，這次也用心準備多首好歌來回饋高雄鄉親。 民眾欣賞完「高流幸福式」跨年演唱會後，還能觀賞港景煙火。
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