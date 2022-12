「高流幸福式」跨年演唱會 卡司韋禮安熊仔TRASH林宗興

高雄流行音樂中心將接棒夢時代「亞灣未來市」跨年演唱會,1月1日晚上8點在海風廣場舉辦跨年演唱會「高流幸福式」,推出的卡司包括韋禮安、熊仔、TRASH、林宗興等。

歌手韋禮安日前以年度神曲〈如果可以〉,成為首位登上日本最受歡迎的音樂 YouTube 頻道「THE FIRST TAKE」,不僅影片上架後表現亮眼,目前已經有205萬的點閱;然後又以首張英文創作專輯《I’M MORE SOBER WHEN I’M DRUNK 我醉清醒》的主打歌〈R.I.P.〉,韋禮安在影片中以不插電的改編版本呈現,凸顯純粹好音質。

韋禮安登上「THE FIRST TAKE」後不僅引起台灣網友轟動,許多日本網友第一次聽到他的歌聲就「入坑」,〈如果可以〉原版 MV 在 YouTube 的點擊也即將破億,想聽韋禮安的粉絲們可不要錯過「高流幸福式」!

金曲獎最佳最詞人得主熊仔,剛宣布寫完最新單曲,這次也受邀登上「高流幸福式」的舞台。還有入圍金音最佳樂團獎的TRASH,嘻哈與搖滾樂,金曲加上金音,精彩演出值得期待。