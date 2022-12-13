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高雄市抽驗蔬果 12件農藥殘留不符規定違食安法下架處辦

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市衛生局稽查人員採檢蔬果安全。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局稽查人員採檢蔬果安全。圖／高雄市衛生局提供

高雄市衛生局在轄內傳統市場、果菜市場、餐飲業、大賣場及超市等販售場所，針對生鮮蔬果抽驗與稽查，今年7月至11月共抽查118件，其中12件蔬果農藥殘留不符規定，不合格率10.17%。分別是豌豆4件、芹菜1件、辣椒3件、荔枝1件、青江菜1件、百香果1件及木瓜1件。

高雄市衛生局表示，蔬果檢出農藥殘留不符規定，已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款規定，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。衛生局要求高雄市來源廠商及販售業者即刻下架該批產品；不符規定產品中，9件移他縣市所轄衛生局依法處辦、2件衛生局已依法處辦、1件移高農業局處辦。

衛生局表示，在市面抽驗產品屬於終端的監測，呼籲農友於栽種蔬菜水果施用農藥時，應正確施用農藥；而販售業者販售的蔬果，也應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，另將產品外箱來源資訊拍照存證，以利後續追查不合格產品來源，達到源頭管理。

衛生局提醒，民眾選購蔬果時，除選擇當季蔬果外，可挑選具有產銷履歷等可溯源的農產品標章，以確保安全；食用或烹煮蔬菜前，以流動清水清洗，就能有效降低健康風險。稽查結果可上高雄市衛生局網站 http://khd.kcg.gov.tw/食品衛生專區查詢。若有任何食品衛生問題，可詢問食品衛生科07-7134000轉食品衛生科。

高雄市衛生局稽查人員採檢蔬果安全。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局稽查人員採檢蔬果安全。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局111年度7至11月蔬果農藥監測不合格清單。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局111年度7至11月蔬果農藥監測不合格清單。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局稽查人員採檢蔬果安全。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局稽查人員採檢蔬果安全。圖／高雄市衛生局提供

衛生局 高雄市 抽驗

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