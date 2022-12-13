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最大耶誕禮物在高雄 23日至元旦晚上天天「下雪」
耶誕佳節到來，高雄愛河灣耶誕光雕秀9日登場，麋鹿、薑餅人現身高雄流行音樂中心牆面，再往愛河上游走，三民一號公園內的「光之塔」也換上新裝，4公尺的巨大緞帶將燈塔包裹成巨型耶誕禮物，晚上還會噴灑泡泡營造雪花紛飛景觀，雪國景緻只有這個時節才有。
「光之塔」是一座台電高架鐵塔，位於同盟路與自立路口的三民一號公園內，配合耶誕節，高市府觀光局以現代科技結合燈光藝術，將光之塔打造成全台最大的聖誕禮物，採用巨大蝴蝶結與禮物帶裝飾，名為「光之塔獻禮」，入夜後燈飾璀璨又閃亮。
觀光局指出，每個人對禮物的想像不同，不過擁有一份聖誕禮物是許多人內心的企盼，「光之塔獻禮」是獻給高雄的聖誕禮物，希望透過節慶造景帶給大家開心及溫馨感受，廣場上另有裝置禮物盒，節日氛圍濃厚。
局長周玲妏表示，今年高雄的耶誕燈光展演從下游愛河灣延伸至上游光之塔，民眾沿著愛河往上走，在光之塔可欣賞全台最大的聖誕禮物盒及全台最高、最炫的聖誕光束展演，冬季高雄絕對比你想像的更好玩。
光之塔亮燈時間為每日下午5點30分至晚上10點，雪花紛飛時間有兩個時段，12月9日至12月22日的周五至周日，下午5點至晚上10點，每次噴2分鐘休6分鐘，另在12月23日至1月1日同時段也有雪花泡泡景觀，「光之塔獻禮」預計展示到2023年2月28日止。
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