陳其邁訪日本豐洲市場借鏡改造經驗 今午返台

高雄市長陳其邁率團訪問日本東京，今天清晨到豐洲市場考察，交換魚市場改建經驗。陳其邁昨天下午和東京都知事小池百合子交換城市治理經驗，邀小池知事來台訪問。陳其邁一行人預計今天中午返台，結束3天訪問行程。

高雄前鎮漁港是全台最大遠洋漁港，使用逾半世紀，設施老舊不符需求，中央預計斥資60億改造，市府團隊希望汲取豐洲市場改造經驗，規畫前鎮漁港多功能水產品運銷中心與魚市場。

陳其邁此行參訪成員包含行國處長項賓和、海洋局副局長黃登福，參訪豐洲市場也是日本行重點。日本豐洲市場1樓是鮪魚、活魚、鮮魚的批發，有卡車卸貨、批發場所、拍賣場及分切交易。2樓有參觀走廊，魚類資訊展示、也可透過玻璃窗俯視魚貨競標過程。3樓是批發、零售市場，可供搬運車通行。4樓魚貨轉運中心，準備將批發魚貨運往各地零售魚市場；5樓設有辦公室。各項設施與人、車動線運作井然有序。

昨晚陳其邁也與日本國會重要跨黨派友台團體「日華議員懇談會」相聚，「日華懇」會長古屋圭司眾議員率該會成員熱情迎接市府代表團，雙方就疫後台日關係展望、台海和平議題交換多項意見。

陳其邁對日本捐贈台灣疫苗表達感謝，稱讚友台議員的努力是台日關係穩固基石，古屋會長亦讚賞台灣防疫成就，強調民主台灣在區域和平中的關鍵性，更當面表達對台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」的全力支持。

陳其邁強調，此行是感恩之旅，感謝日本朋友疫情期間慷慨捐贈台灣疫苗，患難見真情，台灣人不會忘記日本在艱難時刻的義舉。古屋會長回應，日本人同樣不曾忘記台灣率先捐贈200萬片口罩善意，充分體現台日關係的真情誼。

古屋會長表示，陳其邁以公衛專業背景帶領高雄市府團隊抗疫，今後最重要任務將是推動台灣應加入「跨太平洋夥伴全面進步協定

（CPTPP）」，維持台灣民主制度繁榮，希望雙方未來能共同深化台日友誼，合作確保區域和平穩定。