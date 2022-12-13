屏東縣正副議長選舉 藍「周盧配」對決綠「李許配」

屏東縣議會議長、副議長選舉即將舉行，繼國民黨本月9日召開黨團會議提名現任議長周典論、副議長盧文瑞爭取連任後，民進黨昨晚召開議會黨團會議，達成資深議員李世斌、許展維搭檔參選正副議長共識；國民黨縣黨部主委廖婉汝說，泛藍席次有過半數的28席，形勢大好；民進黨屏東縣黨部主委羅平道說，將尋求無黨籍支持翻轉藍綠席次的劣勢。

屏東縣議會55席新科議員中，國民黨占19席、民進黨13席、無黨籍23席，相較於上屆選舉結果，國民黨17席、民進黨15席、無黨籍22席、台聯1席，國民黨本屆不但席次增加，多位以無黨籍身分參選的國民黨候選人也順利當選，形勢有利25日的正、副議長選舉。

國民黨團9日召開黨團會議，無意外由現任議長周典論和副議長盧文瑞爭取連任，周參選第4選區議員，以7449票當選，盧以無黨籍參選第2選區，以9577票全縣議員最高票當選；廖婉汝說，19席黨籍縣議員加上9位以無籍身分參選的黨籍縣議員，泛藍席次有28席，超過半數，還有其他無黨籍人士支持，可說穩操勝券。

上屆正副議長民進黨團未推出人選，黨團要求15席議員正、副議長自己投自己，否則黨紀處份，投票時亮票；本屆民進黨再掉2席至13席，昨晚召開議會黨團會議達成李世斌、許展維搭檔參選共識，曾任縣黨部主委的李世斌為5屆資深議員，本屆在第1選區以6091票當選，也曾任縣黨部主委的許展維，在第2選區以9332票該選區最高票當選。