屏東縣正副議長選舉 藍「周盧配」對決綠「李許配」
屏東縣議會議長、副議長選舉即將舉行，繼國民黨本月9日召開黨團會議提名現任議長周典論、副議長盧文瑞爭取連任後，民進黨昨晚召開議會黨團會議，達成資深議員李世斌、許展維搭檔參選正副議長共識；國民黨縣黨部主委廖婉汝說，泛藍席次有過半數的28席，形勢大好；民進黨屏東縣黨部主委羅平道說，將尋求無黨籍支持翻轉藍綠席次的劣勢。
屏東縣議會55席新科議員中，國民黨占19席、民進黨13席、無黨籍23席，相較於上屆選舉結果，國民黨17席、民進黨15席、無黨籍22席、台聯1席，國民黨本屆不但席次增加，多位以無黨籍身分參選的國民黨候選人也順利當選，形勢有利25日的正、副議長選舉。
國民黨團9日召開黨團會議，無意外由現任議長周典論和副議長盧文瑞爭取連任，周參選第4選區議員，以7449票當選，盧以無黨籍參選第2選區，以9577票全縣議員最高票當選；廖婉汝說，19席黨籍縣議員加上9位以無籍身分參選的黨籍縣議員，泛藍席次有28席，超過半數，還有其他無黨籍人士支持，可說穩操勝券。
上屆正副議長民進黨團未推出人選，黨團要求15席議員正、副議長自己投自己，否則黨紀處份，投票時亮票；本屆民進黨再掉2席至13席，昨晚召開議會黨團會議達成李世斌、許展維搭檔參選共識，曾任縣黨部主委的李世斌為5屆資深議員，本屆在第1選區以6091票當選，也曾任縣黨部主委的許展維，在第2選區以9332票該選區最高票當選。
地方政壇人士說，正副議長選舉採亮票制，民進黨及國民黨都有祭出黨紀控管，各黨各有立場，加上無黨籍縣議員的席次未過半，尋求跨黨合作的機會不高，運作上也有難度，也要看私底下的交情了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言