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高雄大寮部分地區15日停水8小時 2400戶受影響

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
高雄大寮15日上午9點起停水8小時，共2400戶受影響。圖／自來水公司網站
高雄大寮15日上午9點起停水8小時，共2400戶受影響。圖／自來水公司網站

自來水公司第七區管理處鳳山服務所將在15日辦理「自來水區域管網系統的機械性能及壓力測試」，高雄大寮區永芳里、三隆里、會社里、琉球里、山頂里、中興里等6個里的部分區域，在上午9點至下午5點，共計停水8小時，受影響住戶2400戶。自來水公司表示會盡快完成工程，恢復供水，提醒民眾盡早儲水備用。

停水區域跨永芳里、三隆里、會社里、琉球里、山頂里、中興里6個里；範圍在仁德路一段、北興路、吉隆街、大信街、大寮路、昌隆街、瑞隆街、秀隆街、三隆路、 仁隆街、佳隆街、信隆街、光明路三段、光明路二段、內厝路、前庄路、力行路、吉隆街、安隆街、富隆街、山頂路、忠隆街、慈隆街、捷西路、文隆街、明隆街、東隆街、林厝路、正隆街、永芳路、永隆街、琉球路、福隆街、立隆街、義隆街、至學路、興隆路、華隆街、萬丹路、青雲街、鳳林三路等路段，受影響用戶共2400戶。

水公司提醒民眾，提早儲水，停水期間關閉抽水機電源，慎防火警；若自來水進水口低於地面，需將總表前制水閥栓關閉，避免發生汙染。恢復供水時，可將全部水閥打開排氣，以利迅速流暢出水，若未如期恢復供水，可立即聯絡水公司(07)7424163，或打24小時免費客服電話：1910。

高雄大寮15日上午9點起停水8小時，共2400戶受影響。圖／自來水公司網站
高雄大寮15日上午9點起停水8小時，共2400戶受影響。圖／自來水公司網站

停水 琉球 萬丹

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