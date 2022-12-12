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澎湖四季都精彩 澎管處影像探索「嶼你相約」

中央社／ 澎湖縣12日電

澎湖之美四季都精彩，觀光局澎湖國家風景區管理處今天推出「澎然心動 嶼你相約」國際行銷影片「探索澎湖」首映會，歡迎國人一年四季都能到澎湖海島欣賞美麗的風景。

澎湖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，澎湖是台灣極負盛名的觀光景點。碧海藍天的島嶼風情、金色綿延的迷人沙灘與世界級的地質奇觀，都為來訪的遊客留下難以忘懷的記憶，2012年更成為世界最美麗海灣的會員，用美的硬實力成功征服世人眼光，每年吸引更多國際觀光客來到澎湖。

澎管處今年透過國際知名攝影師史道華（ChrisStowers）對澎湖符號的影像探索，從石滬、石塔、海岸線到玄武岩節理，發現其背後所隱含的自然與人文之美，符號是跨越語言的橋梁，讓國際旅人走讀澎湖，刻劃海島鮮活的生命與動人的能量。

澎管處發展深度魅力據點，以小門鯨魚洞地質公園、北寮奎壁山地質公園、七美𩵺鯉灣遊憩區、東海遊憩區、林投沙灘、隘門沙灘、嵵裡沙灘、山水沙灘8大景區，營造主題式旅遊，打造極具國際魅力黃金海岸旅遊線，呈現澎湖優質的生活機能與度假環境。

澎管處指出，澎湖春夏秋冬四季，則分別推出運動休閒的熱情活力、跳島旅遊的豐富多樣運動等多元的大型活動，來帶動各季節的觀光主題，串連起澎湖的觀光亮點，讓澎湖也能成為人生中不可錯過的美麗風景。

澎湖 沙灘 國家風景區

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