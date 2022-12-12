陳其邁拜會東京都知事小池百合子 前往豐洲市場取經
高雄市長陳其邁選後率隊出訪日本，首日拜會東京都知事小池百合子及參訪豐洲市場遷建後現況，觀摩日方產業再造建設案例。陳其邁表示，高雄是台灣重要商港，盼以豐富及技術優勢，與東京都及日本各界更多元的互動。
高雄前鎮漁港借鏡日本豐洲市場模式展開改建，定位為前鎮漁港多功能水產品運銷中心。陳其邁率行政暨國際處、海洋局官員出訪日本，今天下午拜會東京都小池百合子知事，當面與小池知事交換城市治理經驗，以及請益智慧城市、節能減碳、豐洲市場遷建等重要市政的推動經驗。
陳其邁率先感謝日本在防疫初期捐贈疫苗協助台灣，敬佩小池知事在防疫、東京奧運、產業升級、都市再造等領域成就。陳其邁表示，東京都的城市治理經驗帶給高雄許多啟發，期待未來能在公共衛生、健康醫療、都市轉型、智慧城市等議題上加強合作。
小池知事回應說，台灣防疫成績國際有目共睹，竭誠歡迎陳市長一行人參觀豐洲市場等建設，她認同陳市長所提的台日兩國應加強區域安全的交流跟合作，台灣在經濟、社會及區域安全上角色重要，台日皆重視民主與法治價值，應共同維護亞太區域安全。
最後雙方期待在後疫情時代深化彼此關係，擴大產業、觀光、教育、文化等領域合作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言