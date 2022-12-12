陳其邁拜會東京都知事小池百合子 前往豐洲市場取經

高雄市長陳其邁選後率隊出訪日本，首日拜會東京都知事小池百合子及參訪豐洲市場遷建後現況，觀摩日方產業再造建設案例。陳其邁表示，高雄是台灣重要商港，盼以豐富及技術優勢，與東京都及日本各界更多元的互動。

高雄前鎮漁港借鏡日本豐洲市場模式展開改建，定位為前鎮漁港多功能水產品運銷中心。陳其邁率行政暨國際處、海洋局官員出訪日本，今天下午拜會東京都小池百合子知事，當面與小池知事交換城市治理經驗，以及請益智慧城市、節能減碳、豐洲市場遷建等重要市政的推動經驗。

陳其邁率先感謝日本在防疫初期捐贈疫苗協助台灣，敬佩小池知事在防疫、東京奧運、產業升級、都市再造等領域成就。陳其邁表示，東京都的城市治理經驗帶給高雄許多啟發，期待未來能在公共衛生、健康醫療、都市轉型、智慧城市等議題上加強合作。

小池知事回應說，台灣防疫成績國際有目共睹，竭誠歡迎陳市長一行人參觀豐洲市場等建設，她認同陳市長所提的台日兩國應加強區域安全的交流跟合作，台灣在經濟、社會及區域安全上角色重要，台日皆重視民主與法治價值，應共同維護亞太區域安全。