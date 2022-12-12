推動檳榔廢園轉作提高經營彈性 農糧署全年皆可申請

農糧署指出，根據國際癌症研究中心（IARC）研究證實，檳榔籽屬第一類致癌物，即使不含任何添加物的檳榔籽也會致癌。從生產端、消費端雙管齊下，鼓勵檳榔園廢園轉作，農糧署指出，從2023年到2025年間，全年都可以受理申請檳榔園廢園轉作，還可獲相關補助。

農糧署副署長姚志旺說，全台檳榔種植面積，10年前是4萬4959公頃，現今有4萬080公頃，其中南投縣種植面積最多，屏東縣是第二多，有1萬0709公頃，推動檳榔園廢園轉作，屏東主要在六堆地區為主，內埔、萬巒，竹田等鄉。

農糧署指出，配合農時及維護農友收益，提升經營彈性，農友可選擇廢園轉作同時進行或先種植轉作作物再廢園，參與檳榔廢園可補助15萬元／公頃，倘又轉作推薦作物，在山坡地範圍內可再補助田間管理費10萬元／公頃，合計補助25萬元；山坡地範圍外補助田間管理費5萬元／公頃，合計補助20萬元；倘農友為經營需要得分年（至多3年）執行廢園轉作。

農糧署指出，為符合多元化消費需求及提高農友參與，針對轉作品項滾動檢討，轉作作物是經試驗改良場所，或中央與地方政府共同推薦無產銷之虞並符合適地適種，且有契作收購的作物。目前推薦作物包括油茶、油柑、綠竹筍、茶、咖啡、可可、羅漢松、牛角瓜、黃梔子、牛樟、獼猴桃、酪梨、山竹、榴槤、紅毛丹、板栗、新興柑桔類、牛奶果及台灣香檬等19項作物，任農友選種。

農糧署表示，嚼食檳榔有害健康，農友廢除檳榔園不僅有利國人健康，轉作後更可增加多元收益。另為加速縮減種植面積，持續從各面向向消費者宣導嚼食檳榔對健康危害，從根本減少消費需求。