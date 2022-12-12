快訊

張蘭勸世能剖腹產「要惜福」 網酸：難怪生出媽寶兒

雪山下初雪了！積雪4、5cm畫面曝光 山友驚喜忙用手機記錄　

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

推動檳榔廢園轉作提高經營彈性 農糧署全年皆可申請

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
推動檳榔農友廢園轉作，農糧署今起在屏東、嘉義主要產區辦理五場次檳榔廢園轉作推廣說明會。圖／農糧署提供
推動檳榔農友廢園轉作，農糧署今起在屏東、嘉義主要產區辦理五場次檳榔廢園轉作推廣說明會。圖／農糧署提供

農糧署指出，根據國際癌症研究中心（IARC）研究證實，檳榔籽屬第一類致癌物，即使不含任何添加物的檳榔籽也會致癌。從生產端、消費端雙管齊下，鼓勵檳榔園廢園轉作，農糧署指出，從2023年到2025年間，全年都可以受理申請檳榔園廢園轉作，還可獲相關補助。

農糧署副署長姚志旺說，全台檳榔種植面積，10年前是4萬4959公頃，現今有4萬080公頃，其中南投縣種植面積最多，屏東縣是第二多，有1萬0709公頃，推動檳榔園廢園轉作，屏東主要在六堆地區為主，內埔、萬巒，竹田等鄉。

農糧署指出，配合農時及維護農友收益，提升經營彈性，農友可選擇廢園轉作同時進行或先種植轉作作物再廢園，參與檳榔廢園可補助15萬元／公頃，倘又轉作推薦作物，在山坡地範圍內可再補助田間管理費10萬元／公頃，合計補助25萬元；山坡地範圍外補助田間管理費5萬元／公頃，合計補助20萬元；倘農友為經營需要得分年（至多3年）執行廢園轉作。

農糧署指出，為符合多元化消費需求及提高農友參與，針對轉作品項滾動檢討，轉作作物是經試驗改良場所，或中央與地方政府共同推薦無產銷之虞並符合適地適種，且有契作收購的作物。目前推薦作物包括油茶、油柑、綠竹筍、茶、咖啡、可可、羅漢松、牛角瓜、黃梔子、牛樟、獼猴桃、酪梨、山竹、榴槤、紅毛丹、板栗、新興柑桔類、牛奶果及台灣香檬等19項作物，任農友選種。

農糧署表示，嚼食檳榔有害健康，農友廢除檳榔園不僅有利國人健康，轉作後更可增加多元收益。另為加速縮減種植面積，持續從各面向向消費者宣導嚼食檳榔對健康危害，從根本減少消費需求。

為推動檳榔農友廢園轉作，農糧署今起在屏東、嘉義主要產區辦理五場次檳榔廢園轉作推廣說明會。申請檳榔廢園與轉作，從2023年起到2025年，全年都可申請，有意願申請的檳榔農友可帶身分證及農地所有權狀等資料，向土地所在地鄉（鎮、市、區）公所申請。

鼓勵檳榔園廢園轉作，農糧署指出，從2023年到2025年間，全年都可以受理申請檳榔園廢園轉作，還可獲相關補助，提高農民經營彈性。圖／農糧署提供
鼓勵檳榔園廢園轉作，農糧署指出，從2023年到2025年間，全年都可以受理申請檳榔園廢園轉作，還可獲相關補助，提高農民經營彈性。圖／農糧署提供
鼓勵檳榔園廢園轉作，農糧署指出，從2023年到2025年間，全年都可以受理申請檳榔園廢園轉作，還可獲相關補助，提高農民經營彈性。圖／農糧署提供
鼓勵檳榔園廢園轉作，農糧署指出，從2023年到2025年間，全年都可以受理申請檳榔園廢園轉作，還可獲相關補助，提高農民經營彈性。圖／農糧署提供
鼓勵檳榔園廢園轉作，農糧署指出，從2023年到2025年間，全年都可以受理申請檳榔園廢園轉作，還可獲相關補助，提高農民經營彈性。圖／農糧署提供
鼓勵檳榔園廢園轉作，農糧署指出，從2023年到2025年間，全年都可以受理申請檳榔園廢園轉作，還可獲相關補助，提高農民經營彈性。圖／農糧署提供

農糧署 屏東縣 癌症

延伸閱讀

賀金門神農得主張斯翔 農糧署允行銷特農產品

桃園茶莊亮點農產初級加工場證 農糧署：解決保存不易

檳榔廢園轉作 最高每公頃補助25萬元

影／阿伯口吐紅汁上半身掛在機車龍頭 警關心：吃到倒吊子

相關新聞

陳其邁拜會東京都知事小池百合子 前往豐洲市場取經

高雄市長陳其邁選後率隊出訪日本，首日拜會東京都知事小池百合子及參訪豐洲市場遷建後現況，觀摩日方產業再造建設案例。陳其邁表...

陳其邁剛出國就傳槍響 高市議長曾麗燕：要有積極作為

高雄市林園區今天凌晨發生槍擊案，一處民宅遭歹徒射擊6槍所幸無人受傷。高雄市議長曾麗燕表示，驚傳槍響引發人心惶惶，市府應展現積極作為，另要優先補足基...

三度代理屏東市長程清水任內蓋7個活動中心 潘孟安感謝

屏東縣首善之區屏東市，兩任市長都因涉貪案下台，屏東縣長潘孟安指派屏東縣老議長程清水三度代理屏東市長，任內蓋了7個活動中心...

第3艘海巡4000噸巡防艦 「雲林艦」命名下水

海巡署第3艘4000噸級巡防艦「雲林艦」今天舉行下水典禮。全艦將配置在負責台南、高雄、屏東及澎湖等鄰接區外界線以外海域，...

高市智慧成果展 警局與KTV連線發聲驅離滋事民眾

高雄智慧城市推動委員會舉辦年會，高雄市稅捐稽徵處展示無人機稅籍清查，以空拍視角快速取得土地建物的清晰影像，克服地理條件限...

屏縣府募集千萬資源搭平台 農曆年前送暖低收入戶

今年春節較早，明年一月下旬就是農曆春節，屏東縣府連續11年來搭平台，彙整社會資源，讓愛平均分配到各地，今年結合53個慈善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。