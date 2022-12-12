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賀金門神農得主張斯翔 農糧署允行銷特農產品

中央社／ 金門縣12日電

祝賀金門首位百大青農，同時也是今年十大神農的獲獎者張斯翔，農委會農糧署北區分署分署長王安石跨海蒞金贈匾，並視察業務，允與縣府努力推廣行銷金門優質農特產品。

張斯翔原本為消防員，在民國100年初，看到豆芽菜添加工業用漂白劑造成民眾恐慌，食安問題影響民眾健康，毅然離開公職鐵飯碗回到家鄉金門，投入農業生產。

期間也吃過很多苦頭，特別是早年金門設施栽培還不盛行，他多次拜訪桃園、雲林等地農業達人，用金門高粱酒套出把菜種好的秘訣，並將工作人員送到台灣去學習技術，成立「阿芸姐農場」，降低生產成本，讓利給地區鄉親。

建設處表示，金門地區過往因土壤、水文等環境影響，設施栽培數量相對較少，蔬菜水果以進口為主，提升金門自地蔬果自給率以及食品安全，成為縣府農業政策努力的方向。

為此縣府爭取農糧署經費補助，並在北區分署大力支持下，於農試所建置有機專區，經委外招租由青農得標執行，而張斯翔為建置溫網室等設施，更是投入不少心力才有今日成果。

張斯翔今年一舉獲得百大青農和十大神農，都是金門首度獲得的殊榮；王安石肯定張斯翔的努力，並表示，這代表金門農業的努力與成果獲得各界肯定。隨後王安石也前往瞭解金門酸白菜加工、烈嶼鄉芋頭產業、雜糧產銷班、產銷履歷和有機菇類發展。

金門 青農 農糧署

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