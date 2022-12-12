日本青森縣知事訪高雄陽明國中 感動熬過疫情共聚

日本青森縣知事三村申吾率領縣廳團隊來台進行農產品暨觀光宣傳，今天到高雄陽明國中參訪表示，經過疫情終於能共聚一堂，「感動到想哭」，並贈送青森蘋果，邀請互訪交流。

陽明國中校長張永芬今天透過新聞稿表示，創校校長李繁榮認為國際交流可拓展學生國際視野，自1993年起與日本青森縣川內中學建立姊妹校關係，和學校與官方建立良好關係，30年來雙方文化互訪，是陽明國中與青森縣的年度重要活動。

張永芬說，2019年曾帶領親師生到青森縣教育交流，受到三村申吾與縣廳熱情接待，雙方即約定隔年到高雄參訪，不料卻爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，只能以線上視訊，直到今天才實地走訪。

為歡迎青森縣團隊到來，陽明國中安排管樂班組成的薩克斯風團迎賓，學生分別以英日文致歡迎詞。

此外，今年5月雙方線上交流時，曾分享3D列印致贈1比150陽明校園模型，驚艷三村申吾的陽明國中畢業生王韋翔，今天重返校園，親自贈送日本訪團以3D列印製作，印有陽明校徽、青森蘋果圖像的禮物，象徵雙方濃厚情誼。校方也安排體驗3D列印製作模型行程。

為了這次相見歡，青森縣廳特地提前寄送青森蘋果到陽明國中，由三村申吾親自贈送給與會者和表演學生。三村申吾在致詞中，拿出先前陽明國中訪青森縣時的照片表示，對於雙方終於能共聚一堂「感動到想哭」，也希望明年能在青森縣交流。

高雄市政府教育局長謝文斌代表高雄市長陳其邁歡迎訪團，他表示，高雄市與青森縣友好互動熱絡。教育局致力提升學子國際視野，對邁向國際城市不遺餘力，鼓勵學校推動國際教育，目前已有88校與22國173校締結姊妹校，期望學子多展現雙語溝通力，與世界做朋友，持續培養學子國際觀與全球移動能力。