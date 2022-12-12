三度代理屏東市長程清水任內蓋7個活動中心 潘孟安感謝
屏東縣首善之區屏東市，兩任市長都因涉貪案下台，屏東縣長潘孟安指派屏東縣老議長程清水三度代理屏東市長，任內蓋了7個活動中心，程清水是國民黨員，讓外界認為潘孟安不分黨政，兩人任期都將屆滿，潘孟安今出席清溪里活動中心落成典禮，潘孟安有感而發感謝程清水，「不分顏色，重要是有能力會做事情」。
地方熟悉潘孟安與代理市長程清水兩人情同父子、也有著師徒情誼，潘孟安擔任議員時，程清水是議會議長。當兩屆屏東市長因涉貪下台，縣府請程清水擔任代理市長，8年來共三度派任代理市長。
屏東市公所今舉行屏東市清溪里活動中心落成，潘孟安受邀出席，潘孟安致詞時感謝程清水。潘孟安說，這幾年特別謝謝程清水代理市長陪他走這一段路，過程中很多人有不同意見，說他黨政分際與否，城市的改造要勇於大破大開，對城市翻轉很重要。
潘孟安說，原來高牆聳立的大武營區如今成為屏東榮總，還有歷史建築修復、第二期六公頃土地都整理好，感謝屏東市公所大武路的雨水下水道設置，鄰里高度人口密集地方，解決民生問題。屏東市的七個活動中心陸續完工，任內能做都盡量發揮，公部門服務，當一天和尚敲一天鐘。
潘孟安會後受訪說，感謝程代理市長，縣政既定的長者照顧在地安老政策上，屏東市礙於公有土地或土地取得不易，沒有活動中心，無法做社區關懷據點或長照中心，特別麻煩程代理市長，盤整閒置空間，一起與衛福部爭取預算，社區鄰里之間公共使用，七個活動中心陸續完工，讓長輩安老。
潘孟安說，派任代理市長有人有不同意見，「要做事的人，不是分顏色」，要能熟悉屏東市，屏東市是首善之區，多年來被邊緣化，城市改造要有懂得行政協調的人，謝謝代理市長程清水，縣市合作，在公共政策，道路開闢，有很多垂直整合，他相信人民自有心裡一把尺，對於各界評價尊重。
代理市長程清水在2017年4月首度代理市長，將新建里活動中心計畫列為市政建設目標之一，第一次代理一年八個月，通盤彙整基層需求後，覓地規畫，陸續啟動新建工程計畫。
2018年9月程清水二度代理市長三個月，至2021年9月第三度代理市長前，已有中正華山里、溝美仁愛里、瑞光里、豐田豐榮里等四座里活動中心相繼完成啟用。清溪里活動中心是之前規畫興建，今落成。此次代理市長一年三個月期間，又有崇陽社區活動中心、安鎮厚生建國聯合里活動中心工程動土興建。
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