第3艘海巡4000噸巡防艦 「雲林艦」命名下水

海巡署第3艘4000噸級巡防艦「雲林艦」今天舉行下水典禮。全艦將配置在負責台南、高雄、屏東及澎湖等鄰接區外界線以外海域，扮演重要角色的「南部地區機動海巡隊」。

由台灣國際造船股份有限公司為海巡署艦隊分署建造4艘4000噸級巡防艦，第3艘上午在台船高雄廠舉行命名暨下水典禮，由海洋委員會代理主委周美伍、台船公司董事長鄭文隆共同主持，邀請立法委員許智傑、「海巡之友」總會長陳進財等人觀禮，並由總會長夫人陳林淑真擔任命名擲瓶人，祈求圓滿順遂、人員平安。

前2艘下水的4000噸巡防艦，分別為「新竹艦」、「宜蘭艦」。今天下水的「雲林艦」是依「海洋委員會海巡署艦船艇命名基本原則」命名。未來將配置在負責台南、高雄、屏東及澎湖等鄰接區外界線以外海域，扮演極重要角色的「南部地區機動海巡隊」。

台船新聞稿表示，「雲林艦」為海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」，委託台船建造4艘4000噸級巡防艦的第3艘。全艦滿載排水量達5044噸，能承受10級強風、續航力1萬浬，配有3組射程達120公尺高壓水砲，為海巡船艦在海上執行任務時倚賴重要配備。

另外，艦上配備精良專業醫療設備，規格相當於野戰醫院等級，可做為醫療救護船，執行人道救援任務，甲板上起落設施可供內政部空勤總隊黑鷹直升機及海軍反潛直升機作業，對於海上救援能量有極大助益。

台船表示，4000噸巡防艦除了主推進系統外，較特別的有前後輔助側推進器、穩定翼等系統，可提高靠泊操控性及減少航行時船體橫搖。海巡人員經常在惡劣天候出海執勤，特殊設計可協助改善大浪中危險任務。

台船配合政府「國艦國造」政策，除了4000噸級巡防艦4艘統包案外，於基隆廠區建造中100噸級巡防救難艇15艘及1000噸級巡防艦6艘。其中，1000噸級巡防艦輪控系統更由台船自行研製安裝並取得財團法人中國驗船中心(CR)型式認可，台船不但在船艦設計與建造技術上不斷精進，更在智慧船舶發展上投注大量心力。

台船公司為海巡署建造的第3艘4000噸級巡防艦12日舉行命名暨下水典禮，依「海洋委員會海巡署艦船艇命名基本原則」命名為「雲林艦」。（台船提供） 中央社