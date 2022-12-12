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屏縣府募集千萬資源搭平台 農曆年前送暖低收入戶

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府連續11年來搭平台，彙整社會資源，讓愛平均分配到各地，今舉辦感恩記者會，感謝相關單位多年來投入春節送暖。記者劉星君／攝影
屏東縣府連續11年來搭平台，彙整社會資源，讓愛平均分配到各地，今舉辦感恩記者會，感謝相關單位多年來投入春節送暖。記者劉星君／攝影

今年春節較早，明年一月下旬就是農曆春節，屏東縣府連續11年來搭平台，彙整社會資源，讓愛平均分配到各地，今年結合53個慈善單位、宮廟、企業及個人，預計發放7348戶低收家戶，提供高達734萬8000元紅包與折合市值約398萬5000元的物資，共募集1133萬3000元的社會資源及73.48公噸農糧署白米，感謝相關單位投入春節送暖。

屏東縣府今舉行春節送暖歲末關懷感恩會，縣長潘孟安說，感謝參與53個單位，特別感謝金龍山法輪禪寺、屏東縣南州鄉愛心慈善會、慈濟、屏東市聖帝廟慈鳳宮、慧光千手觀音寺、靜修寺與蘇春雄 等7個單位與個人，持續十年投入春節送暖，讓屏東縣低收家戶都可以在春節前獲得這份資源與關懷，將善心轉化成實際的行動力量，特別頒贈獎座予以感謝。

60歲蘇春雄是高雄人是工廠老闆，連10年來也以個人名義投入春節送暖，蘇春雄說，他跟著慧光千手觀音寺的上師一起投入做善事，感到很充實快樂。

慧光千手觀音持法師釋圓通說，感謝縣府提供平台，若大家都能有這樣的一分心關懷社會，社會就會更祥和，更希望人人提一盞燈帶動城鄉的發展。

縣府社會處指出，春節送暖由縣府發起資源整合平台，農曆年前彙整各慈善單位提供的紅包壓歲錢及物資關懷本縣低收家戶，感謝慈善單位將善心轉換成實際的行動力量，以期未來有更多的資源與關心一同投入響應，讓愛在屏東不斷傳承下去，使弱勢家戶在歲末之際能獲得來自社會滿滿的溫暖與關懷，屏安有春。

屏東縣府連續11年來搭平台，彙整社會資源，讓愛平均分配到各地，今舉辦感恩記者會，感謝相關單位多年來投入春節送暖。記者劉星君／攝影
屏東縣府連續11年來搭平台，彙整社會資源，讓愛平均分配到各地，今舉辦感恩記者會，感謝相關單位多年來投入春節送暖。記者劉星君／攝影

屏東縣 低收入戶

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