屏縣府募集千萬資源搭平台 農曆年前送暖低收入戶

今年春節較早，明年一月下旬就是農曆春節，屏東縣府連續11年來搭平台，彙整社會資源，讓愛平均分配到各地，今年結合53個慈善單位、宮廟、企業及個人，預計發放7348戶低收家戶，提供高達734萬8000元紅包與折合市值約398萬5000元的物資，共募集1133萬3000元的社會資源及73.48公噸農糧署白米，感謝相關單位投入春節送暖。

屏東縣府今舉行春節送暖歲末關懷感恩會，縣長潘孟安說，感謝參與53個單位，特別感謝金龍山法輪禪寺、屏東縣南州鄉愛心慈善會、慈濟、屏東市聖帝廟慈鳳宮、慧光千手觀音寺、靜修寺與蘇春雄 等7個單位與個人，持續十年投入春節送暖，讓屏東縣低收家戶都可以在春節前獲得這份資源與關懷，將善心轉化成實際的行動力量，特別頒贈獎座予以感謝。

60歲蘇春雄是高雄人是工廠老闆，連10年來也以個人名義投入春節送暖，蘇春雄說，他跟著慧光千手觀音寺的上師一起投入做善事，感到很充實快樂。

慧光千手觀音持法師釋圓通說，感謝縣府提供平台，若大家都能有這樣的一分心關懷社會，社會就會更祥和，更希望人人提一盞燈帶動城鄉的發展。