壽山動物園門票14日線上預購 超萌水豚君加入大家族

歷經兩年封園整修，高雄壽山動物園即將在本周五（12月16日）開園試營運，高雄市觀光局提醒民眾園區採預約參觀制，12月14日上午10點開放門票預購，除久未露臉的熟悉動物外，另有水豚君、迷你驢等新面孔加入，這些可愛動物家族移居高雄展開新生活。

壽山動物園試營運期間採預購門票制，平日限額2000人、假日3000人，預計14日上午10點開放售票，民眾可至線上預約訂票系統完成註冊後預約入園時段，或在7-11 ibon或KKday購票。

頑皮世界野生動物園同為台灣動物園暨水族館協會會員，基於提升動物福祉，雙方促成物種保育交流合作，首波有5隻水豚來到壽山動物園，分別為「翠絲」、「胡迪」、「爸爸」、「媽媽」和「阿姨」。園方指出，這群水豚適應良好，已經準備好與高雄的大小朋友見面。

觀光局指出，動物園新建「黑熊山屋」及「水豚山屋」，水豚山屋正是為迎接這群水豚所建，遊客可從空橋俯視水豚生態，或前往山屋側邊觀察廊，近距離觀察正在泡湯的水豚君。

此外，有一群來自彰化迷你驢也是新成員，牠們性格溫馴、喜好群居，素有驢子界柯基矮萌之稱，這群新朋友也在山形屋旁的友善動物區與迷你馬、台灣黃牛和羊駝混養共生。