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高捷延伸林園都更案被控搶地 市府重申「不同意就不納入」
高捷小港林園線建設及周邊土地開發計畫綜合規畫獲行政院核定，高市府規畫將171公頃農業區變更為住宅、商業、產專及公共設施用地。但逾200名地主和住戶控市府搶民地。高市都發局今早重申，市府11月20日即行文宣達，不同意的地主，不會納入他們的土地。
高市都發局強調，林園捷運周邊土地都市計畫專案通盤檢討，針對農業區變更為都市發展用地的公展草案，凡不同意的地主，土地就不會納入，會維持農業區；不納入變更的土地，依法無須負擔區段徵收任何開發費用。這項政策方向明確，近期會再以公文通知所有地主。
高市府表示，行政院核定林園延伸線為供給性導向的計畫，除透過捷運建設提供小港、林園區安全、便捷且低碳環保的軌道運輸，也會結合大眾運輸導向(TOD)帶動地區加值發展；捷運周邊農業區檢討變更，是考量捷運延伸到林園為40年來林園首度翻轉改變的契機，沿線農業區變更，屬於提升都市發展生活機能所必須的策略。
都發局指此案都市計畫變更草案在10月至11月辦理公開展覽，且召開3場說明會，目前仍在公展草案階段，各方意見都會納入供給都委會審議，為避免地主疑慮，近期會再發文通知1719位地主說明，市府會尊重地主參與區段徵收的意願，後續召開市都委會審議時，也會邀陳情人列席說明。
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