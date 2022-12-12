鼓勵新二代發聲 策畫屏東移民節創意走秀、東南亞影展

今年屏東移民節透過系列活動展現，主題為「Great Power！」由新住民中心社工培力17組國際家庭走秀成為舞台焦點，創意走秀外，還設計異國童玩，與接下來登場的東南亞影展，由新住民二代籌辦，向大眾介紹新住民，增加自我認同。

屏東新住民子女人口數不斷增加，這一群土生土長的台灣人，成長過程常伴隨自我認同焦慮與不安，10年來新住民中心鼓勵新二代參與公共事務為自己發 聲，今年移民節系列活動，由新二代籌辦。

參與活動異國童玩規畫與東南亞影展的新二代史婕瑀說，原先從新住民議題的旁觀者，到現在置身其中，用微小的力量向大眾介紹什麼是新住民、他們為台灣帶來怎麼樣的美，過程中會感受到一些不友善，但更多的是大眾對移民的改觀。身為新二代，感到很幸福、很有成就感。

籌辦走秀的新二代張雅雯說，這次參與有來自大陸、越南、印尼、泰國、緬甸、菲律賓及馬來西亞等七國新住民家庭，在三區新住民中心社工的扶植與培力下，拉近自己與媽媽之間的距離，也讓封閉的新住民家庭走入社區、提升自信。