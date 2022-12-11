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「別來搶我家」憂祖先地遭高市府強搶 老農阿嬤夜不安眠

聯合報／ 記者石秀華林巧璉／高雄即時報導
75歲的黃姓老農夫，背後的一分地正種植林園地區有名的洋蔥，他說，土地是世襲，務農的痛苦是有做才有得吃，政府要徵收土地，很不合理。記者石秀華／攝影
75歲的黃姓老農夫，背後的一分地正種植林園地區有名的洋蔥，他說，土地是世襲，務農的痛苦是有做才有得吃，政府要徵收土地，很不合理。記者石秀華／攝影

「我煩落暗時攏睏抹去！」一語道盡擔憂祖先留下的土地，因高捷延伸林園縣，可能落得被市府徵收的命運；10餘名高齡80餘歲的老農婦，顧不得農活，趕到記者採訪現場集結，控訴市府鴨霸、像土匪一樣搶他們的土地，有阿嬤憂心，地若被徵收，她會活活餓死。

高雄捷運延伸林園，高市府規畫變更R5和R6站周邊農業區為住、商區，當地不少高齡農婦嬤、老農、工廠老闆和住戶，不滿土地硬被市府徵收，憂心農田、200餘年武秀才墓、合法工廠、住家等被剷平，手持「與民徵地」、「反對區段徵收」、「停止掠奪土地」、「別來搶我家」的標語海報，出面向記者表達抗爭心聲。

75歲黃姓農民，家裡一分地正種植林園出產的本土洋蔥，黃拿著「不准動我家」的看板站在自家洋蔥田前說，「土地是阿公、阿爸留下的，一代傳一代」，務農的痛苦，就是有做才有得吃，一步一腳印，政府要徵收土地，實在很不合理。

50歲黃姓農民說，祖先留下的資產，要區段徵收，對等價值市府都說不清，有些老人家，整天煩惱到晚上睡不著，搞到快憂鬱症，市府比共產黨還凶狠。

高齡已86歲的黃姓阿嬤，聽聞記者要採訪居民心聲，拚老命騎腳踏車前來，拿出自己的繳稅單，氣憤地說，每年都在繳稅，為何現在變成要徵收她的地，她從小務農到老，滿身病痛，這塊地要被徵收，她不就要餓死。

71歲的方姓阿嬤拿著「與民爭地」大字報，和87歲的蔡姓阿嬤坐在一起，方阿嬤忿忿不平地說，政府這樣收土地，就像土匪一樣，我們百姓很乖，政府要做，也要對百姓有所交代，否擾亂百姓安寧，則要這種政府有何路用。

頭戴遮陽帽、手穿袖套、腳著雨鞋、一身下田裝扮的龔姓和黃姓阿嬤，顧不得農活，趕到記者採訪現場，84歲的龔阿嬤滿面愁容說，她說自己7歲就務農，小時候就很可憐，憂心土地可能會被政府徵收，近日煩惱的都睡不著覺。

合法木材工廠龔姓老闆說，從曾祖父就做這行了，53年前就在現址設工廠，有合法公司登記證，從事在華盛頓公約許可的保育紅豆杉致成的藝品，他質疑合法工廠為何要規畫為工業用地，現在公司經營好好的，有飯吃，只要遷移就沒飯吃了，強烈反對區段徵收。

黃姓女住戶和丈夫多年前在當地買下房子，黃女說，當初陳其邁2018年競選市長，曾誓言要積極改善林園空汙、爭取捷運延伸林園，現在騙到選票，卻以鴨霸、惡劣手段強制徵收土地，若真要徵收，他們會用選票抗議，2024年讓綠地變藍天。

龔姓阿嬤（左）和黃姓阿嬤（右）頭戴遮陽帽、防曬袖套、穿著雨鞋的下田裝扮，到達記者採訪現場，84歲的龔阿嬤滿面愁容，憂心土地被政府徵收說，煩惱到睡不著覺。記者石秀華／攝影
龔姓阿嬤（左）和黃姓阿嬤（右）頭戴遮陽帽、防曬袖套、穿著雨鞋的下田裝扮，到達記者採訪現場，84歲的龔阿嬤滿面愁容，憂心土地被政府徵收說，煩惱到睡不著覺。記者石秀華／攝影
86歲的黃姓阿嬤，騎著單車趕到居民聚集現場，她拿出繳稅金單據說，每年都在繳稅，政府要徵收她的地，會讓她餓死。記者石秀華／攝影
86歲的黃姓阿嬤，騎著單車趕到居民聚集現場，她拿出繳稅金單據說，每年都在繳稅，政府要徵收她的地，會讓她餓死。記者石秀華／攝影
合法木材工廠龔姓老闆說，從曾祖父就做木材藝品，54年前就在林園當地設工廠，工廠若被徵收、遷移，他會沒飯吃。記者石秀華／攝影
合法木材工廠龔姓老闆說，從曾祖父就做木材藝品，54年前就在林園當地設工廠，工廠若被徵收、遷移，他會沒飯吃。記者石秀華／攝影
71歲的方姓阿嬤（右）拿著「與民爭地」大字報，和87歲的蔡姓阿嬤（中）坐在一起，方阿嬤批評，市府收土地手法，就像土匪一樣。記者石秀華／攝影
71歲的方姓阿嬤（右）拿著「與民爭地」大字報，和87歲的蔡姓阿嬤（中）坐在一起，方阿嬤批評，市府收土地手法，就像土匪一樣。記者石秀華／攝影
高雄捷運延伸林園線預定R5和R6站體，被市府列為徵收土地的範圍內，有不少農地正種植林園出產的洋蔥田。記者石秀華／攝影
高雄捷運延伸林園線預定R5和R6站體，被市府列為徵收土地的範圍內，有不少農地正種植林園出產的洋蔥田。記者石秀華／攝影
50歲的黃姓農民抨擊，土地是祖先留下的資產，市府徵收土地手段，比共產黨還凶狠。記者石秀華／攝影
50歲的黃姓農民抨擊，土地是祖先留下的資產，市府徵收土地手段，比共產黨還凶狠。記者石秀華／攝影

阿嬤 區段徵收 洋蔥

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