高捷延伸林園線百名地主反區段徵收 控惡法市府強掠奪

高雄捷運延伸林園，市府規畫變更周邊農業區為住、商區，更預告「林園將華麗轉身」，但200餘名地主和住戶不滿土地硬被徵收，組自救會抗爭，控惡法強搶土地，若市府未遵選前發出公文：「不同意徵收會尊重地主意願」的承諾，將採強烈抗爭，以追求土地正義；市府允諾會傾聽民意。

捷運小港林園線長11.59公里，將設6座地下及1座高架高運量車站，且一線到底，路線周邊將有180公頃小港、林園農地，會透過都市計畫變更為住商用地、公共設施，其中RL4、RL5、RL6三站周邊500公尺範圍內農業區優先變更住商用地。副市長林欽榮更在一場說明會中，預告林園區將「華麗轉身」。

林園私人地主有約1719人，其中有逾200名地主和住戶不滿市府徵收土地，從未找地主開會說明，選前即組自救會，抗議市府以惡法搶奪人民土地，不少高齡的老農、農婦阿嬤擔心祖先地被政府徵收，憂心到夜裡難以安枕。

高市「林園反區段徵收自救會」會長李榮貴指出，很多人對土地感情都是世襲，並非像政府用冷冰冰的、用價值來計算，土地感情非任何人可剝奪。市長陳其邁在103年就知道是土地徵收是吃人惡法，還拿惡法施加於高雄子弟的身上。

李榮貴說，行政措施下令後，土地就變成和政府共榮，共有部分是，政府占55%，地主45%，但這45%不是土地面積，而是當時徵收的土地價格，徵收後的土地，以後規畫使用方式，非百姓可置喙，全由市府主張。

李榮貴表示，以45%的土地價值，發還給地主後，是以後段規畫完的土地價值計算，到時地主分配到的土地，絕對不會是45%，若公告現值越高，拿回的土地越少，若有人拿現金走人，家就被切出去了，等於政府搶劫土地後，就可以趕人。

都發局則表示，先前與相關單位到林園召開3場說明會，會中與居民溝通、說明變更草案內容。會中接獲多元意見，市府會尊重不同意見。目前仍是公展草案階段，各方意見都會納供都委會審議，也會尊重民意，針對不同意的人，不會強行納入都市計畫變更及區段徵收範圍。

針對民眾擔憂區段徵收會強制徵收，地主權益將受影響，都發局指出，依照國家法令，農業區變更為都市發展用地，必須以區段徵收辦理開發。區段徵收可以協議市價價購或者領回土地二種選擇，並非一般所指僅有市價徵收補償；強調，會再傾聽當地民眾意見。

市議員邱于軒說，市府沒把計畫說清楚就急著推動徵收，一有反對聲音就被冠上反開發、反建設帽子，讓反對方承受更多壓力。