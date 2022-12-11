仁武產業園區與中山仁武校區疑考古遺址 高市府開會審議

高雄兩起開發計畫都碰到工程內發現疑似考古遺址，引起文史團體關注。高市府召開考古遺址審議會討論，決議「仁武產業園區開發計畫第一期統包工程內新庄考古遺址考古搶救發掘計畫」發掘申請案，可進行搶救發掘；「中山大學仁武校區開發計畫綜合教學大樓新建工程考古試掘評估計畫」發掘申請案，則要再研議。

仁武產業園區預定地，位於國道10號仁武交流道周邊區域，園區劃設為產業用地、公共設施用地，總面積約74公頃。在環評初審時，委員曾提醒開發單位最好先完成考古監測再動工，否則後來挖到遺址，依文資法必須強制停工，市府強調開挖期間會全程監看，一有狀況就停工。

文化局表示，仁武產業園區開發於施工監看時，發現新庄疑似遺址，經試掘後推測屬大湖文化，建議採搶救發掘，經這次的考古遺址審議會審議，同義「仁武產業園區開發計畫第一期統包工程內新庄考古遺址考古搶救發掘計畫」發掘申請案，可進行搶救發掘，同意發掘團隊資格及後續規畫。仁武產業園區範圍很大，只有邊緣觸及疑似遺址，所以只有此區域需要處理，其他仍可施工。

關於「國立中山大學仁武校區開發計畫綜合教學大樓新建工程考古試掘評估計畫」發掘申請案，文化局表示，此案為補試掘發申請程序，但接下來是要施工監看或搶救發掘？審議委員採開放態度，文化局表示要再研議。

文史工作者楊吉壽9月提出「中山大學仁武校園與北側森林公園」提報考古遺址案，文化局10月回覆經現場勘查結果，專案小組建議列冊追蹤並於遺址內涵及範圍調查後提送大會審認；大會審議前如涉及安全之必要開發行為，應進行試掘或監看；如規畫建築開發，應先行試掘評估。

文化局指出，後安疑似遺址鄰近中山大學仁武校區，推測屬南部常見的蔦松文化，經考古遺址審議大會同意試掘資格及結果，因位於遺址邊緣區域，將再評估後續採取施工監看或搶救發掘等措施。