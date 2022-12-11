《臺灣詩選》40年首度移師高雄新書發表 南方詩人分享

《臺灣詩選》是台灣最悠久的年度詩選集，今年邁向40周年的里程碑，今天在高雄市總圖舉行「潮水與森林的語言─臺灣詩選四十周年紀念《2021 臺灣詩選》新書發表會。主編詩人林達陽邀請詩選中許多來自南方的詩人，一起讀詩談詩，分享生活裡豐盈的情思與故事。

每年出版一本的《臺灣詩選》，是前輩詩人1982年10月創始，2000年交棒給中生代，2018年再傳承給年輕一代，三代輪番上場，盛會交流帶大家認識台灣詩壇40年來的轉變與風采。今年擔任《2021臺灣詩選》主編的詩人林達陽，以高雄人身分，史上首度將新書發表會移師高雄舉辦。

現場出席的文壇人士包括：《2018臺灣詩選》主編凌性傑；《2019臺灣詩選》主編孫梓評；作品入選的知名詩人陳雋弘、任明信、及多位高雄新銳詩人。林達陽特別致贈《2021臺灣詩選》給高雄市文化局副局長簡美玲，感謝市府長期對文學創作的支持，及推廣文學活動的用心。

簡美玲表示，《臺灣詩選》40周年，第一次離開台北到高雄舉辦新書發表，象徵高雄將有更多美好的事情，持續在這裡發生。年度詩選自1982年出版，與主編林達陽出生年相同，40年來年度詩選未曾間斷，實屬不易。文化局長年舉辦打狗鳳邑文學獎、高雄青年文學獎、阿公店溪文學獎，並每年開放民眾申請「書寫高雄」的創作與出版獎助，透過多元的扶植措施，鼓舞在地各年齡層的文學人才，創作優質文學作品。

詩人主編林達陽說，家鄉高雄在成長過程中給了他許多養分，作為一個創作者和文學狂熱信徒，自己持續寫作、推動擦亮花火文學計畫等，都是回饋家鄉的方式。很榮幸擔任40周年的臺灣詩選主編，人家說四十不惑，但能透過文字持續對世界困惑、好奇、懷抱想像力，這是詩帶來最好的禮物。