聽新聞
test
0:00 / 0:00

《臺灣詩選》40年首度移師高雄新書發表 南方詩人分享

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
《臺灣詩選》邁向40周年的里程碑，在高雄市總圖舉行「潮水與森林的語言─臺灣詩選四十周年紀念《2021 臺灣詩選》新書發表會。記者徐如宜／攝影
《臺灣詩選》邁向40周年的里程碑，在高雄市總圖舉行「潮水與森林的語言─臺灣詩選四十周年紀念《2021 臺灣詩選》新書發表會。記者徐如宜／攝影

《臺灣詩選》是台灣最悠久的年度詩選集，今年邁向40周年的里程碑，今天在高雄市總圖舉行「潮水與森林的語言─臺灣詩選四十周年紀念《2021 臺灣詩選》新書發表會。主編詩人林達陽邀請詩選中許多來自南方的詩人，一起讀詩談詩，分享生活裡豐盈的情思與故事。

每年出版一本的《臺灣詩選》，是前輩詩人1982年10月創始，2000年交棒給中生代，2018年再傳承給年輕一代，三代輪番上場，盛會交流帶大家認識台灣詩壇40年來的轉變與風采。今年擔任《2021臺灣詩選》主編的詩人林達陽，以高雄人身分，史上首度將新書發表會移師高雄舉辦。

現場出席的文壇人士包括：《2018臺灣詩選》主編凌性傑；《2019臺灣詩選》主編孫梓評；作品入選的知名詩人陳雋弘、任明信、及多位高雄新銳詩人。林達陽特別致贈《2021臺灣詩選》給高雄市文化局副局長簡美玲，感謝市府長期對文學創作的支持，及推廣文學活動的用心。

簡美玲表示，《臺灣詩選》40周年，第一次離開台北到高雄舉辦新書發表，象徵高雄將有更多美好的事情，持續在這裡發生。年度詩選自1982年出版，與主編林達陽出生年相同，40年來年度詩選未曾間斷，實屬不易。文化局長年舉辦打狗鳳邑文學獎、高雄青年文學獎、阿公店溪文學獎，並每年開放民眾申請「書寫高雄」的創作與出版獎助，透過多元的扶植措施，鼓舞在地各年齡層的文學人才，創作優質文學作品。

詩人主編林達陽說，家鄉高雄在成長過程中給了他許多養分，作為一個創作者和文學狂熱信徒，自己持續寫作、推動擦亮花火文學計畫等，都是回饋家鄉的方式。很榮幸擔任40周年的臺灣詩選主編，人家說四十不惑，但能透過文字持續對世界困惑、好奇、懷抱想像力，這是詩帶來最好的禮物。

《2021臺灣詩選》入選的詩作中，至少有15位詩人出身高雄、現居或曾長居高雄。新書發表會將連續舉辦三場系列對談講座，今天首場座談邀請同為高雄人的年度詩選主編，包括任教於建中的作家凌性傑、作家孫梓評，與林達陽分享主編選詩的觀點。凌性傑說，念雄中時缺零用錢，就用不同的筆名投稿貼稿費，並鼓勵年輕人，閱讀是寫作最好的老師！

《臺灣詩選》邁向40周年的里程碑，在高雄市總圖舉行「潮水與森林的語言─臺灣詩選四十周年紀念《2021 臺灣詩選》新書發表會。記者徐如宜／攝影
《臺灣詩選》邁向40周年的里程碑，在高雄市總圖舉行「潮水與森林的語言─臺灣詩選四十周年紀念《2021 臺灣詩選》新書發表會。記者徐如宜／攝影
《2021臺灣詩選》系列對談講座，任教於建中的作家凌性傑（中）、作家孫梓評（左）與作家林達陽（右）分享主編選詩的觀點。記者徐如宜／攝影
《2021臺灣詩選》系列對談講座，任教於建中的作家凌性傑（中）、作家孫梓評（左）與作家林達陽（右）分享主編選詩的觀點。記者徐如宜／攝影
《2021臺灣詩選》主編林達陽（右）贈書給高雄市文化局副局長簡美玲（左）。記者徐如宜／攝影
《2021臺灣詩選》主編林達陽（右）贈書給高雄市文化局副局長簡美玲（左）。記者徐如宜／攝影

詩人 文化局 高雄市

延伸閱讀

母子失散20年婦越百里尋子 高雄警查違規意外促團圓

相關新聞

反對徵收 高捷林園線居民控市府搶地

高捷小港林園線建設及周邊土地開發計畫綜合規畫已獲行政院核定，市府啟動沿線都市計畫專案通盤檢討，171公頃農業區變更為住宅...

仁武產業園區與中山仁武校區疑考古遺址 高市府開會審議

高雄兩起開發計畫都碰到工程內發現疑似考古遺址，引起文史團體關注。高市府召開考古遺址審議會討論，決議「仁武產業園區開發計畫...

《臺灣詩選》40年首度移師高雄新書發表 南方詩人分享

《臺灣詩選》是台灣最悠久的年度詩選集，今年邁向40周年的里程碑，今天在高雄市總圖舉行「潮水與森林的語言─臺灣詩選四十周年...

勤查重罰加接管 高市8流域嚴重汙染測站比例降至11.7％

高雄市從北而南分別有二仁溪、阿公店溪、典寶溪、後勁溪、愛河、鳳山溪含前鎮河、鹽水港溪及高屏溪等八大流域。高雄市環保局表示...

高雄市環保局表揚環保志工 新住民也組環保志工隊加入

高雄市環境保護局昨舉辦「111年榮耀環保志工表揚大會」，感謝環保志工們一整年來無私奉獻的辛勞與付出，頒獎表揚績優環保志工...

高雄市公共運輸運量回穩 估今年整體增2成

過去兩年疫情期間，全球公共運輸運量皆大幅減少，高市公車運量今年最慘淡時，6月運量僅剩80萬人次。高市交通局表示，從7月起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。