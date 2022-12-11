勤查重罰加接管 高市8流域嚴重汙染測站比例降至11.7％

高雄市從北而南分別有二仁溪、阿公店溪、典寶溪、後勁溪、愛河、鳳山溪含前鎮河、鹽水港溪及高屏溪等八大流域。高雄市環保局表示，近年加強對事業勤查重罰、推動畜牧廢水資源化及河面巡檢等措施，結合水利局推動公共汙水下水道接管及現地處理水質淨化工程，八大流域的嚴重汙染測站比例已降至11.7%。

環保局土水科表示，每月檢測八大流域、42個水質測站，以RPI判斷水質屬於未受、輕度、中度及嚴重游染等級。其中嚴重游染測站比例，從106年的26.5%，降至110年的14.2%，改善率達46.4%；且二仁溪的古亭橋及阿公店溪的阿公店橋水質，均有降級改善，脫離嚴重汙染區段，力拚於117年達成全流域無嚴重汙染河段。

針對事業廢水，環保局除勤査重罰外，透過公告阿公店溪、愛河、鳳山溪大東橋上游河段為水汙染管制區，並於111年修正公告後勁溪廢水氨氮排放總量管制區方式，配合加強查緝業者廢水排放作業，減少汙染物排入河川，今年事業稽查2078件次，裁處金額2940萬元。

環保局表示，在畜牧廢水資源化部分已累積核准136家畜牧場沼液作為農地肥分使用，依規定大型畜牧場的畜牧糞尿資源化處理比率，應在今年12月27日前達5%，已於今年7月提前達標。二仁溪上游內門區畜牧廢水資源化中心每日可處理1萬1684頭豬產生的廢水，每年減少8萬噸畜牧廢水排入河川，減少生化需氧量218公噸、懸浮固體143公噸及氨氮47公噸排放量，進一步提升二仁溪水質。