高雄市環保局表揚環保志工 新住民也組環保志工隊加入

高雄市環境保護局昨舉辦「111年榮耀環保志工表揚大會」，感謝環保志工們一整年來無私奉獻的辛勞與付出，頒獎表揚績優環保志工隊及環保志工，並邀請卓越小隊龍華國小水環境巡守志工隊代表龍華國小校長張瑞宜，及三苓里環保志工隊小隊長梁美代，分享志願服務心得。

此次志工小隊共有10隊獲卓越獎，旗山區「糖廠社區發展協會環保志工隊」已連續兩年榮獲志工小隊卓越獎，並榮獲環保署「環保小學堂計畫」、「第8屆國家環境教育獎」特優獎殊榮，社區不僅推廣在地特色，也是環境保護、環境教育課程的熱門景點。

「龍華國小水環境巡守志工隊」是由學校師生與熱心家長所組成，配合學校組織運作，肩負「從愛河出發，扎根於校園，落實於社區」的教育任務，對於環境保護推動持續貢獻心力，協助校園深耕計畫並不定期舉辦淨溪及檢測等活動。

小港區「三苓里環保志工隊」對登革熱孳生源環境清理的貢獻良多，更因應疫情宣導民眾口罩如何正確消毒重複使用及丟棄方式，將環境資源再利用落實生活中。

環保局為新成立環保志工隊授旗，今年首次有新住民參與組成的環保志工隊加入環保志工行列，打破國際界限，一同為環境維護盡心力。

獲獎的績優環保志工們，大多橫跨多元身分，仍長期進行環境巡守、通報、清掃及政策宣導等將環保理念落實於生活中，推動環境發展不遺餘力，結合社區文化藝術產業以及廢棄物資源再利用等，美化鄰里社區不僅推廣在地特色，並成為環境教育課程的熱門景點。