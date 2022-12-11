高雄市公共運輸運量回穩 估今年整體增2成

過去兩年疫情期間，全球公共運輸運量皆大幅減少，高市公車運量今年最慘淡時，6月運量僅剩80萬人次。高市交通局表示，從7月起疫情趨緩，經觀察7月至10月高雄市公共運輸運量整體對比去年同期成長約5成，公車、捷運、輕軌、自行車及渡輪等使用率均有增加，預估今年度整體公共運輸量將增加約2成。

交通局長張淑娟表示，高雄市是全國擁有最多元公共運具的城市，有捷運、公車、渡輪、輕軌、計程車、共享電動機車、公共自行車等公共運具。因應後疫情時代公共運輸需求增加，除爭取更多電動公車加入營運，新闢「紅62-仁武凹子底」公車路線、幹線及高潛力公車路線加密班次。

除了強化市區公眾運輸服務，對於偏鄉地區，如美濃、杉林等也陸續投入幸福巴士路線營運，另外更加碼500輛YouBike 2.0E電動輔助公共自行車及540輛YouBike 2.0公共自行車，針對民眾第一哩與最後一哩公共運輸需求，提供更便捷服務，期移轉民眾倚賴私人運具習慣。

交通局指出，高雄市是全台第一個可使用電子支付及QRCode搭乘所有公共運輸工具的城市，8月推出MeNGo月周票QR方案，除比實體卡方案優惠100元，更可即買即用，相當划算又便利，使用率已逼進實體卡片數。搭配年底一系列聖誕、跨年活動，將推出更多大眾運輸好康優惠，包含MeNGo時數票套裝優惠，結合多樣化食宿遊購組合，還有搭配年節的公共運輸加碼活動。

交通局也藉著疫情期間，檢討公車路線營運績效、改善路線彎繞度。交通局說，搭配乘客起迄OD數據調整幹線及高潛力公車路線，也配合各項重要交通建設調整公車路網，如高雄車站站東路開通後，調整26公車繞駛高醫，提供前鎮地區民眾至醫院及重要交通場站更多交通服務及運具選擇。