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光影展演閃耀愛河灣耶誕到跨年 陳其邁：每周末都來

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
2022愛河灣耶誕燈光秀12月9日起持續到112年1月2日，每晚6點30分至10點，每半點、整點各展演一場。圖／高雄市政府提供
2022愛河灣耶誕燈光秀12月9日起持續到112年1月2日，每晚6點30分至10點，每半點、整點各展演一場。圖／高雄市政府提供

從跨百光年、台灣燈會到台灣設計展等，高雄愛河灣燈光展演打響口碑，成為城市對外櫥窗，讓更多人看見高雄魅力。2022愛河灣耶誕燈光展演，12月9日起持續到112年1月2日，每晚6點30分至10點，每半點、整點各有一場，期間每周末還有耶誕市集與音樂演出，

市長陳其邁、副市長史哲臉書發文說，「高雄沒有冬天也不講武德，要大家每個周末都來！」

史哲說，今年耶誕燈光登場前，執行團隊經過幾周測試，嘗試融入新的展演元素與音樂編曲，設計團隊別出心裁玩創意，在雷射動畫增添耶誕老公公堆雪人、雪人與麋鹿玩鬧及薑餅人等更多有趣的動態畫面，讓耶誕燈光展演活動更加精緻、具可看性。

「真的沒看錯，又更美了！每一年都想給你不同驚喜，持續進化。」陳其邁說，今年愛河灣燈光展演除了融入新耶誕元素，還會藏有彩蛋，走過台灣燈會、台灣文博會、台灣設計展等大型活動，一段段耀眼回憶將一幕幕投影在眼前，美好記憶閃耀在愛河灣。

市府建議民眾搭輕軌參加活動，可在光榮碼頭、真愛碼頭下車，絕佳觀賞點包括高流礁群、海豚步道、舊鐵橋、鯨魚堤岸等，整個愛河灣周邊都是好視角，能看到不同風情與感動。

愛河 台灣燈會

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