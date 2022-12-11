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影／2023高雄跨年雙面舞台 3D模擬影片大揭密

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市政府今公布跨年3D模擬影片，雙舞台設計富有巧思。圖／高市府提供
高雄市政府今公布跨年3D模擬影片，雙舞台設計富有巧思。圖／高市府提供

高雄2023跨年主打「跨兩次、跨滿24小時、花火看兩次」，跨年演唱會將重回夢時代，並打造「進行式」及「未來式」雙面舞台，市府今公開3D模擬影片（https://www.youtube.com/watch?v=Hjw65ce7iU8），讓民眾搶先看，市府強調，舞台前後都是搖滾區，跨年雙面舞台的魅力，一定要親臨現場才知道！

12月31日登場的「亞灣未來市演唱會」，採雙面舞台設計，運用時代大道及中華五路寬闊路口，打造出舞台前後都是搖滾區的通透表演空間。跨年倒數後將施放180秒「亞灣跨年煙火」，兩面觀眾也能以專屬視角欣賞浪漫璀璨的花火，與親朋好友共同創造最難忘的跨年美好記憶。

舞台中央錯落六座懸吊式超大直立柱狀LED螢幕，創造360度絢麗視覺效果。舞台兩側的LED螢幕，讓粉絲在任何角度都不會錯過精彩節目，延伸舞台設計，也讓粉絲能與心儀偶像近距離互動。

市府表示，表演嘉賓登台首先考量「如何顧全所有現場粉絲」，在節目編制、走位設計、橋段安排上都相當富有挑戰性。雙面舞台的燈光效果將讓活動加分不少，無論演出是抒情、饒舌、搖滾風格，「進行式」及「未來式」舞台燈光相互呼應，讓現場觀眾宛如進到超大型Party包廂，在繽紛燈光下隨著音樂擺動，感受前所未有的視、聽覺豪華饗宴。

市府指出，雙面舞台不同特色，兩邊都很精彩，如果有選擇障礙怎麼辦？「亞灣未來市演唱會」貼心的規畫了專屬通道，舞台有雙面，通道也有兩條單向通道。藉由當天的人流管制，可輕鬆往返兩座舞台。

夢時代雙面舞台，「進行式」與「未來式」訴說10多年來亞洲新灣區的轉變，夢時代周邊因亞灣區發展，產業、交通及生活機能都大幅提升。更多高雄跨年系列活動資訊，請上官網 https://kaohsiung2023.tw 。

高雄市政府今公布跨年3D模擬影片，雙舞台設計富有巧思。圖／高市府提供
高雄市政府今公布跨年3D模擬影片，雙舞台設計富有巧思。圖／高市府提供
高雄市政府今公布跨年3D模擬影片，雙舞台設計富有巧思。圖／高市府提供
高雄市政府今公布跨年3D模擬影片，雙舞台設計富有巧思。圖／高市府提供

跨年 演唱會

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