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衛武營耶誕樹今晚點燈 華友聯家族5000住戶共享溫馨
衛武營3層樓高的耶誕樹今晚點燈，照亮整個在北榕廣場，現場耶誕市集萬頭鑽動，華友聯集團更號召5000住戶共享溫馨夜晚，洋溢歡聲笑語，滿滿幸福感。
衛武營耶誕約10公尺，綴滿金球、紅球，閃亮喜氣。在高雄市管樂團長號四重奏吹奏「平安夜」的悠揚樂曲中，由衛武營國家藝術文化中心總監簡文彬、華友聯集團董事長陸炤廷等嘉賓共同點亮，同步揭開耶誕市集序幕。
園區吉祥物花露露與華友聯吉祥物Hito熊今晚也相見歡，吸引許多親子爭相合影，成為點燈活動最吸睛焦點。華友聯家族是這場耶誕晚聲勢最浩大的一群，約5000人到場同樂。
陸炤廷表示，「華友聯集團」與住戶像一家人，集團除每年的歲末補漆活動外，每年也舉辦各式同樂會，2019年中秋舉辦萬人烤肉電音派對、2020年包場高雄義大遊樂園，去年因疫情關係，以「商城購物金」讓住戶在華友聯APP商城線上購物，今年則到衛武營共同耶誕饗宴。
華友聯12月10、11、24、25日在衛武營設攤，準備限量「聖誕華友禮」給到場同樂的住戶外，更贊助12月24日將在衛武營音樂廳演出的NSO國家交響樂團「音樂的聖誕魔法共遊」節目，屆時邀請非山非市的校園弱勢孩童到場聆聽，共享音樂盛宴。
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