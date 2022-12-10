城揚地上權住宅KS1 3房最小坪數不到千萬元即可入手

城揚建設今年8月才在高雄亞洲新灣區推地上權住宅「城揚大家」，今再發布坐落於三民區覺民商圈的地上權住宅KS1，這批建案與民族國中與光武國小為鄰，鎖定首購族，暖身階段就發揮品牌效應，接待近千組預約客，後市看好。

城揚建設旗下揚揚文創今午與高雄哈雷旗艦店在苓雅區KS1接待中心盛大舉辦舉辦KS1發布會，10輛哈雷機車一字排開，氣勢非凡，現場舞龍舞獅並有著紅通通聖誕裝的正妹熱舞，炒熱氣氛。

城揚建設集團在高雄非上市櫃建商中規模最大，手邊有10多場建案規畫中，今年8月到明年初至少有「城揚大家」、「KS1」2起地上權案及「J ONLY」、左營保靖、鼓山美東B等所有權案，總銷可觀。

今天預做暖身的KS1地上權案，位在三民區覺民路商圈，規畫地下3樓，地上15樓，共建418戶與15家店鋪，鎖定2房和3房首購族，2房坪數約20至22坪，3房為25坪至41坪，未來含加車位，2房售價約從698萬元到858萬元，3房從888萬元到1488萬元。

城揚首席副總經理陳靜儀及上宸國際總經理林毅都表示，三民區具所有權的大樓住宅，新成屋每坪成交價都站上3字頭，城揚地上權住宅KS1初期開價在27.5萬元到29.5萬元間，由於售價相對便宜，消費者房貸負擔低，接受度愈來愈高。