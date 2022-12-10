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城揚地上權住宅KS1 3房最小坪數不到千萬元即可入手

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
城揚建設地上權案KS1接待中心啟用，今有10輛哈雷機車助陣。記者王昭月／攝影
城揚建設地上權案KS1接待中心啟用，今有10輛哈雷機車助陣。記者王昭月／攝影

城揚建設今年8月才在高雄亞洲新灣區推地上權住宅「城揚大家」，今再發布坐落於三民區覺民商圈的地上權住宅KS1，這批建案與民族國中與光武國小為鄰，鎖定首購族，暖身階段就發揮品牌效應，接待近千組預約客，後市看好。

城揚建設旗下揚揚文創今午與高雄哈雷旗艦店在苓雅區KS1接待中心盛大舉辦舉辦KS1發布會，10輛哈雷機車一字排開，氣勢非凡，現場舞龍舞獅並有著紅通通聖誕裝的正妹熱舞，炒熱氣氛。

城揚建設集團在高雄非上市櫃建商中規模最大，手邊有10多場建案規畫中，今年8月到明年初至少有「城揚大家」、「KS1」2起地上權案及「J ONLY」、左營保靖、鼓山美東B等所有權案，總銷可觀。

今天預做暖身的KS1地上權案，位在三民區覺民路商圈，規畫地下3樓，地上15樓，共建418戶與15家店鋪，鎖定2房和3房首購族，2房坪數約20至22坪，3房為25坪至41坪，未來含加車位，2房售價約從698萬元到858萬元，3房從888萬元到1488萬元。

城揚首席副總經理陳靜儀及上宸國際總經理林毅都表示，三民區具所有權的大樓住宅，新成屋每坪成交價都站上3字頭，城揚地上權住宅KS1初期開價在27.5萬元到29.5萬元間，由於售價相對便宜，消費者房貸負擔低，接受度愈來愈高。

KS1區位得天獨厚，與民族國中及光武國小當鄰居，距文山特區僅5、6個紅綠燈，鄰近九如交流道，且有輕軌c20及c30站，到科工館站步行就到，生活機能絕佳，很受青睞，至今已有近千組預約客賞屋。

城揚建設地上權案KS1接待中心啟用，除哈雷機車助陣還有正妹熱舞，此案將建418戶及15店面，總銷約40億。記者王昭月／攝影
城揚建設地上權案KS1接待中心啟用，除哈雷機車助陣還有正妹熱舞，此案將建418戶及15店面，總銷約40億。記者王昭月／攝影
城揚建設地上權案KS1接待中心啟用，現場喜氣洋洋。記者王昭月／攝影
城揚建設地上權案KS1接待中心啟用，現場喜氣洋洋。記者王昭月／攝影

地上權 文創 正妹

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