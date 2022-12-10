落山風藝術季實景劇登場 融入半島人文地景撼動人心

屏東落山風藝術季在車城鄉海口沙灘實景演出大型舞劇《風詠柴城錄》今晚登場，以海天為幕，沙灘為舞台，在前太陽馬戲團主角舞者張逸軍領軍下，包括金曲獎最佳客語演唱獎得主謝宇威、在地200多位長者與學童合力演出，以當代舞蹈、特技馬戲、歌謠，演繹恆春半島400年來的族群人文印記，沒有華麗的道具或聲光特效，卻吸引滿滿人潮，震撼人心。

今年落山風藝術季以「未來・風動：吹向未來的風」為題，集結11位國內外藝術家的地景裝置作品，還特別邀請荷蘭雕塑大師Theo Jansen的仿生獸來台展演，在藝術作品外，縣府也與在地合作，規畫結合人文與地景的演出，既國際又在地，更提升藝術層次；在地的車城福安宮也共襄盛舉，開基300多年的土地公祖，演出前特別進駐現場坐鎮，並搭乘船隊海上遶境祈福及壓軸登場，力挺在地人文活動，全場雷動。

縣長潘孟安縣長是首位車城出身的縣長，對家鄉情感濃厚，家鄉的支持讓他銘感五內，在卸任前夕，他以落山風藝術季獻給家鄉、獻給屏東、獻給台灣，也期盼接任的新縣長周春米明年辦的更好，用落山風和世界做朋友，今晚到場看到滿滿人潮湧入寧靜的小漁港和沙灘，他直言超感動。

這次張逸軍在車城創作演出新篇章「風詠柴城錄」，柴城是車城的古名，講述恆春半島400年來在原民、閩南、客家不同世代的相互融合與包容下，創造豐富的人文歷史，並在強勁的落山風下，形成獨特的人文樣貌；演者包括恆春鎮山腳里社區發協會、恆春樂齡學習中心、車城老人會、恆春民謠進鄉團及車城、大光、恆春等國小學童200多人，搭配金曲獎最佳客語演唱獎得主謝宇威和國外藝術家，合演一齣東方與西方、傳統與前衛的多元文化演出。