屏東青年旅創基地今開張 山林旅遊新體驗讓人驚豔

屏東恆春半島東西向交通要道縣道199，沿線有知名的四重溪、旭海溫泉和牡丹鄉排灣聚落，縣府將閒置多年的車城鄉溫泉派出所改造為「屏東青年旅創基地」，縣長潘孟安和準縣長周春米今天到場開箱，進駐團隊推出讓人驚艷的山林旅遊行程、特色美食和小農產品，不僅一圓在地青年返鄉創業夢，也成為鄉野旅遊的示範起點及屏南青年創業據點。

位在屏東縣車城四重溪老街鎮縣道199的前溫泉派出所裁撤閒置20年，縣府與當地居民討論重新定位空間調性，決議活化改建再利用，打造以恆春半島山林、單車運動和地方物產為主題的共創據點「屏東青年旅創基地」，今年6月委託在地團隊火箭人實驗室維護管理，吸引行動餐車、餐廳業者、單車Youtuber和返鄉青年申請進駐，盼成為老街商圈新亮點，引動更多青年來此活化在地特色。

潘孟安說，旅創基地的開幕成為活絡 199縣道的開端，感謝為四重溪注入活力的進駐團隊，連接地方食材、人文風情、山林景緻，活絡地方發展，讓大家往後想到四重溪，不只是溫泉，還有豐富、具特色的的山林旅遊體驗；青年旅創基地將成為恆春半島單車騎士整裝休憩據點，提供餐飲和旅遊活動等服務，進駐包括單車、餐飲、生態和花藝等不同背景的青年，連結地方特色人文物產，更發揮團隊戰力，也是青年創業築夢之地。

火箭人實驗室負責人張彥碩說，基地1樓餐廳由「好桑」推出獨創鐵鑄鍋鬆餅，「南風微醺」行動餐車販售在地物產調製的飲品和恆春半島好物的選品店，另有打造單車友善環境的自行車俱樂部、擅長環境教育的蛙趣團隊、為旅人客製化深度遊程的不勿正業工作室，經營「白水玉子」烘焙坊的返鄉青年，不論是返鄉或移居者，都期待開創四重溪地區的旅遊新紀元。