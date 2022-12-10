聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄大寮排水幹線被偷排廢油 凶手找到了
高雄市大寮區上寮路大寮排水幹線疑被人偷排廢油，高市環保局連日比對油紋，揪出一家保養油煙防制設備業者涉嫌，且查出業者未委由合法業者處理廢棄物， 逕將油泥當成家用垃圾處理，違反廢棄物清理法，將開罰6000元至300萬元，環保局表示將追繳不法利得，同時求償應變清理費用。
高市環保局表示，有民眾12月7日晚間10點37分左右發現大寮排水幹線疑被人排放廢油，臭氣沖天，稽查人員到場發現，排水道底泥有厭氧，也產生的浮渣及油泥，馬上在下游置放攔油索阻隔，漏夜採樣分析。
環保局指出，隔天他們向上溯源追查，查出上寮路有間保養油煙防制設備業者清洗靜電集塵板後，廢水直接經由截流槽排放。經採集下游油泥及廠方排放口廢水進行油紋分析，確認這家油煙防制設備廠確為「禍首」，環保局清潔隊員已先協助抽除排水渠油泥。
環保局查出，這家業者還把截流槽撈除的油泥帶回家，未委由合法業者清除處理，而當成家用垃圾處理，已違反廢棄物清理法第28條規定，除開罰及追查不法利得外，還要求償應變清理費用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言