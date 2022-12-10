高雄大寮排水幹線被偷排廢油 凶手找到了

高雄市大寮區上寮路大寮排水幹線疑被人偷排廢油，高市環保局連日比對油紋，揪出一家保養油煙防制設備業者涉嫌，且查出業者未委由合法業者處理廢棄物， 逕將油泥當成家用垃圾處理，違反廢棄物清理法，將開罰6000元至300萬元，環保局表示將追繳不法利得，同時求償應變清理費用。

高市環保局表示，有民眾12月7日晚間10點37分左右發現大寮排水幹線疑被人排放廢油，臭氣沖天，稽查人員到場發現，排水道底泥有厭氧，也產生的浮渣及油泥，馬上在下游置放攔油索阻隔，漏夜採樣分析。

環保局指出，隔天他們向上溯源追查，查出上寮路有間保養油煙防制設備業者清洗靜電集塵板後，廢水直接經由截流槽排放。經採集下游油泥及廠方排放口廢水進行油紋分析，確認這家油煙防制設備廠確為「禍首」，環保局清潔隊員已先協助抽除排水渠油泥。