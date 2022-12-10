移民署金門站辦擴香石芳香DIY 讓新住民感受年節氛圍

下個月就快過年了，移民署南區事務大隊金門縣服務站與專勤隊今天在水頭港區旅客服務中心舉辦「金門祥獅來獻瑞新住民擴香石芳香DIY」體驗活動，讓新住民家庭認識擴香石，增添金門祥獅獻瑞的年節氣息，點綴屬於新住民的節日氛圍。

此次活動特別邀請「小芬手作工作室」負責人邱智芬老師，帶領新住民朋友認識擴香石及手作課程，來自福建的邱智芬與丈夫結婚後定居金門，對金門的特有文化藝術及建築特色都相當有興趣，深入研究後，將其融入手作課程，目前是金門沙美地區家喻戶曉的創作工作者。

邱智芬說明，中國人年節都喜歡祥獅獻瑞，所以此次擴香石，就用祥獅造型模型，她說，擴香石原料的成分，一般為石膏粉或礦石，由於表面有許多細小毛細孔，並且會因應環境濕度吸收、排出水氣，在擴香石滴上自己喜歡的精油或香水，香氣隨即散發出來，而且可重複使用。

來自越南的小紅開心的展示著色彩豐富的作品，她說，自己就好像擴香石，嫁來金門5年獲取的養分都是金門元素，所以自己全身散發出金門人的勇氣與堅毅，引來現場一陣掌聲。