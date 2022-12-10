彌陀虱目魚文化節 陳其邁擔魚栽入場

今明兩天是彌陀虱目魚文化節，高雄市長陳其邁今出席迎接大船入港，更親自擔魚栽，為活動揭開序幕。陳其邁說，彌陀是虱目魚的故鄉，這幾年價格也都非常地穩定，市府也補助冷鏈、冷藏車約1800萬元。

陳其邁也趁機行銷南寮漁港，他說，南寮漁港是台灣知名魅力漁港，夕陽非常美，再搭配漯底山是很棒的觀光休閒選擇。市府除了輔導漁民能夠增加收入之外，也發展另一條旅遊路線，讓更多人知道彌陀的美。

近日大陸又禁台灣漁產，陳其邁接受聯訪時表示，市府除全力協助促銷漁產品外，也與漁會合作開發多元產品及通路，包括補助1800萬冷鏈工廠、冷凍等設備。另外進行漁港改造、輔導清真認證擴展多元市場，希望帶動地方發展與觀光旅遊。

今早活動以傳統的大船滿載漁獲入港，陳其邁至港邊迎接大船入港，也親自參與入港卸魚儀式，擔魚栽揭開序幕。陳其邁指出，未來新台17線完工通車後，從彌陀到左營約15分鐘車程，台積電相關產業從楠梓、橋頭到岡山，未來將形成高雄市休閒觀光、採買新鮮的虱目魚等產品，新的觀光休閒旅遊路線。